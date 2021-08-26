Алекс ТЕЙШЕЙРА: «Опозорю тех, кто такое говорит обо мне»

Бразилец сделал громкое заявление относительно возвращения в Европу

  • 26.08.2021 17:12
  • 1251 просмотр
  • 2 комментария
Алекс ТЕЙШЕЙРА: «Опозорю тех, кто такое говорит обо мне»
© milliyet.com.tr. Алекс Тейшейра

31-летний полузащитник Алекс Тейшейра, который хорошо известен в Украине по играм за «Шахтер», а не так давно вернулся в европейский футбол, подписав контракт с «Бешикташем», сделал громкое заявление.

Бразилец посчитал нужным отреагировать на ворох критики в его адрес, которая сводится к тому, что после пяти лет в Китае Тейшейра более никогда не сможет выйти на такой уровень игры, который он демонстрировал в «Шахтере».

«Я опозорю тех, кто такое говорит обо мне. Сделаю я это своими выступлениями. Я снова докажу всем, что я способен на многое», - заявил Тейшейра.

21 августа Алекс Тейшейра дебютировал за «Бешикташ», выйдя на замену в матче второго тура чемпионата Турции против «Газиантепа» (0:0).

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Источник — Yeniakit

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Lyolik
    Lyolik, 26.08.2021 17:31
    0
    Видать уровень был не очень, если оказался в Китае.
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    Саша Яковенко
    Саша Яковенко, 26.08.2021 17:25
    0
    «Я зганьБЛЮ тих, хто таке говорить про мене.»
    ________________________________________________
    Та зганьБЛІТЬ їх вже на решті, а не то вони знанБЛЯТЬ вас.
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