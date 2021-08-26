Алекс ТЕЙШЕЙРА: «Опозорю тех, кто такое говорит обо мне»

31-летний полузащитник Алекс Тейшейра, который хорошо известен в Украине по играм за «Шахтер», а не так давно вернулся в европейский футбол, подписав контракт с «Бешикташем», сделал громкое заявление.
Бразилец посчитал нужным отреагировать на ворох критики в его адрес, которая сводится к тому, что после пяти лет в Китае Тейшейра более никогда не сможет выйти на такой уровень игры, который он демонстрировал в «Шахтере».
«Я опозорю тех, кто такое говорит обо мне. Сделаю я это своими выступлениями. Я снова докажу всем, что я способен на многое», - заявил Тейшейра.
21 августа Алекс Тейшейра дебютировал за «Бешикташ», выйдя на замену в матче второго тура чемпионата Турции против «Газиантепа» (0:0).
Источник — Yeniakit
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