ОФИЦИАЛЬНО. Алекс Тейшейра – игрок Бешикташа

«Бешикташ» официально сообщил о подписании бразильского полузащитника Алекса Тейшейры. Контракт рассчитан на один год.

С 2016 года Тейшейра выступал за китайский «Цзянсу Сунин», который недавно прекратил свое существование.

В 2010-2016 годах Тейшейра был игроком донецкого «Шахтера». «Горняки» продали его в «Цзянсу Сунин» за 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что перейти в «Бешикташ» Тейшейру убедил Мирча Луческу.