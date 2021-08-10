ОФИЦИАЛЬНО. Алекс Тейшейра – игрок Бешикташа

«Бешикташ» официально сообщил о подписании бразильского полузащитника Алекса Тейшейры. Контракт рассчитан на один год.
С 2016 года Тейшейра выступал за китайский «Цзянсу Сунин», который недавно прекратил свое существование.
В 2010-2016 годах Тейшейра был игроком донецкого «Шахтера». «Горняки» продали его в «Цзянсу Сунин» за 50 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что перейти в «Бешикташ» Тейшейру убедил Мирча Луческу.
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Источник — ФК Бешикташ
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