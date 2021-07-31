Мирча-посредник. Луческу убедил Алекса Тейшейру перейти в Бешикташ

Румынский наставник ранее работал с бразильским хавбеком в «Шахтере»

  • 31.07.2021 12:57
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Мирча-посредник. Луческу убедил Алекса Тейшейру перейти в Бешикташ
© Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс Тейшейра (справа)

Турецкая пресса утверждает, что главный тренер «Динамо» Мирча Луческу сыграл ключевую роль в переговорах «Бешикташа» с бразильским хавбеком Алексом Тейшейрой.

Футболист долгое время сомневался, подписывать ли ему контракт со стамбульцами, однако в решающий момент за дело взялся Луческу.

Отмечается, что Луческу, прекрасно знающий Тейшейру, сказал бразильцу: «Ты заработал достаточно денег в Китае. Вернуться в Бразилию ты успеешь, а пока у тебя есть последний шанс поиграть еще в Лиге чемпионов».

Именно слова Мирчи Луческу стали определяющими для Тейшейры, и тот дал согласие на трехлетний контракт с «Бешикташем» с опцией продления еще на год, по условиям которого будет получать в Стамбуле по 2,5 миллиона евро каждый сезон без учета бонусов.

Напомним, последним клубом Алекса Тейшейры был расформированный китайский «Цзянсу Сунин». С января бразильский хавбек пребывает в статусе свободного агента.

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Источник — Fotospor

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