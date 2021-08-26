Алан ПАТРИК: «В первом тайме мы буквально страдали»

Футболист «Шахтера» рассказал о поединке с «Монако» (2:2)

  • 26.08.2021 16:17
  • 1492 просмотра
  • 5 комментариев
Алан ПАТРИК: «В первом тайме мы буквально страдали»
© ФК Шахтер Донецк. Алан Патрик

После поединка с «Монако» (2:2) полузащитник «Шахтера» и лучший игрок матча Алан Патрик ответил на вопросы журналистов.

– Вы сыграли много матчей как в Харькове, так и в Киеве. Как вам поддержка стадиона, есть ли желание вернуться и проводить домашние поединки именно в Харькове?
– Мы провели здесь очень много запоминающихся поединков и одержали немало памятных побед, было даже несколько трофеев. Конечно же, об этом стадионе только наилучшие воспоминания. Чувствовали поддержку болельщиков, что нас заряжало идти вперед и добиваться победы. Да, здесь очень приятно играть, поддержка в Харькове всегда прекрасна.

– Как удалось после неубедительного первого тайма вернуться в игру? Де Дзерби сказал, что у команды есть сердце и яйца, согласен?
– Да, соглашусь с Мистером. Первый тайм давался нам очень непросто, мы буквально страдали 45 минут, потому что соперник очень силен физически. Своим прессингом «Монако» не давал нам пересечь центр поля и показать наш стиль. Но сейчас уже можно сказать, что мы смогли пройти через эти страдания, скорректировать игру и во втором тайме выйти, перевернуть все и показать привычный футбол. Но первый тайм был непростым.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Lyolik
    Lyolik, 26.08.2021 17:26
    +1
    Натерпелись, бедные.
    Ссылка
    umnuy2
    online
    umnuy2, 26.08.2021 17:21
    -1
    kolobok, 26.08.2021 16:24
    На пенсию пора, когда то он даже в основную команду не попадал, сейчас просто нехватка квалифицированных игроков, вчера два момента запорол.
    Он отпахал вчера супер,больше всех пробежал в двух командах 15 км
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    Старкон
    Старкон, 26.08.2021 17:02
    +2
    Ви страждали весь матч.
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    folomkin99
    online
    folomkin99, 26.08.2021 16:40
    0
    kolobok, 26.08.2021 16:24
    На пенсию пора, когда то он даже в основную команду не попадал, сейчас просто нехватка квалифицированных игроков, вчера два момента запорол.
    уровень запасного педриньо он тянет
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    kolobok
    kolobok, 26.08.2021 16:24
    +1
    На пенсию пора, когда то он даже в основную команду не попадал, сейчас просто нехватка квалифицированных игроков, вчера два момента запорол.
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