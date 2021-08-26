5-я ракетка мира Кенин заразилась коронавирусом и пропустит US Open

София Кенин не выступит у себя дома

  • 26.08.2021 15:55
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5-я ракетка мира Кенин заразилась коронавирусом и пропустит US Open
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известная американская теннисистка София Кенин перед стартом US Open заразилась коронавирусом и не сможет выступать на крупном турнире.

У спортсменки легкие симптомы, однако из-за положительного теста ей запрещено участвовать в турнире.

Ранее US Open уже остался без легендарных Серены и Винус Уильямс, которые снялись из-за травм.

В основной сетке Украину представят Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Марта Костюк и Ангелина Калинина.

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Источник — Большой теннис Украины

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