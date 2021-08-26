Заря – Рапид. Аудиотрансляция матча плей-офф группового раунда ЛЕ

Предлагаем вашему вниманию аудиотрансляцию поединка в Запорожье

  • 26.08.2021 15:54
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Заря – Рапид. Аудиотрансляция матча плей-офф группового раунда ЛЕ
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В четверг, 26 августа, луганская «Заря» встретится с венским «Рапидом» в ответном матче плей-офф группового раунда Лиги Европы. Поединок пройдет в Запорожье на «Славутич-Арене».

Первый матч, который состоялся неделю назад, завершился в пользу команды из Австрии (3:0).

Предлагаем вашему вниманию аудиотрансляцию встречи из Запорожья.

Комментатор матча «Заря» – «Рапид» – Александр Снитко.

Плеер с аудиотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.

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Источник — Sport.ua

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