Заря – Рапид. Аудиотрансляция матча плей-офф группового раунда ЛЕ

В четверг, 26 августа, луганская «Заря» встретится с венским «Рапидом» в ответном матче плей-офф группового раунда Лиги Европы. Поединок пройдет в Запорожье на «Славутич-Арене».

Первый матч, который состоялся неделю назад, завершился в пользу команды из Австрии (3:0).

Предлагаем вашему вниманию аудиотрансляцию встречи из Запорожья.

Комментатор матча «Заря» – «Рапид» – Александр Снитко.

Плеер с аудиотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.