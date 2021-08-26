ФОТО. Свитолина снялась в фотосессии для украинского портала

26-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина, №6 в рейтинге WTA, приняла участие в фотосессии для украинского портала JetSetter.ua.
Ранее сообщалось, что Свитолина вышла в 1/4 финала турнира в Чикаго, где сыграет с Кристиной Младенович.
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Источник — Instagram
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