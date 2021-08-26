Сергей КРИВЦОВ: «Показали характер и заслужили групповой этап ЛЧ»

30-летний украинский защитник «Шахтера» Сергей Кривцов поделился впечатлениями об ответном матче с «Монако» (2:2) в 4-м квалификационном раунде Лиги чемпионов. Ничья позволила «Шахтеру» выйти в групповой этап турнира.
«Показали характер и заслужили групповой этап Лиги чемпионов!
Ждем жеребьевки!», — написал Сергей после матча.
Кривцов вышел на замену вместо Витао на 101-й минуте встречи.
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