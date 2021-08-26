Сергей КРИВЦОВ: «Показали характер и заслужили групповой этап ЛЧ»

Футболист «Шахтера» подвел итоги поединка с «Монако» (2:2)

  • 26.08.2021 15:41
  • 416 просмотров
  • 1 комментарий
Сергей КРИВЦОВ: «Показали характер и заслужили групповой этап ЛЧ»
© ФК Шахтер Донецк

30-летний украинский защитник «Шахтера» Сергей Кривцов поделился впечатлениями об ответном матче с «Монако» (2:2) в 4-м квалификационном раунде Лиги чемпионов. Ничья позволила «Шахтеру» выйти в групповой этап турнира.

«Показали характер и заслужили групповой этап Лиги чемпионов!

Ждем жеребьевки!», — написал Сергей после матча.

Кривцов вышел на замену вместо Витао на 101-й минуте встречи.

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Источник — Instagram

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    victorpolo
    victorpolo, 26.08.2021 15:59
    0
    Характер? да ладно, тренер сказал другое!
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