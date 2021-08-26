Михаил МУДРИК: «С победой, Шахтер. С победой, семья»

20-летний украинский вингер «Шахтера» Михаил Мудрик рассказал о своем дебюте в еврокубках.
Мудрик вышел на замену вместо Манора Соломону на 83-й минуте ответного матча 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Монако» (2:2). После паса Мудрика Агилар срезал мяч в свои ворота на 114-й минуте встречи. Ничья позволила «Шахтеру» выйти в групповой этап Лиги чемпионов.
«25.08.21 — о таком дебюте можно только мечтать.
С победой, Шахтер. С победой, семья.
С Богом возможно все!!!», — прокомментировал Мудрик фото и видео с матча.
Источник — Instagram
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