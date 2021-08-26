Михаил МУДРИК: «С победой, Шахтер. С победой, семья»

Украинский футболист подвел итоги противостояния с «Монако»

  • 26.08.2021 15:16
  • 1451 просмотр
  • 6 комментариев
Михаил МУДРИК: «С победой, Шахтер. С победой, семья»
© ФК Шахтер Донецк. Михаил Мудрик

20-летний украинский вингер «Шахтера» Михаил Мудрик рассказал о своем дебюте в еврокубках.

Мудрик вышел на замену вместо Манора Соломону на 83-й минуте ответного матча 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Монако» (2:2). После паса Мудрика Агилар срезал мяч в свои ворота на 114-й минуте встречи. Ничья позволила «Шахтеру» выйти в групповой этап Лиги чемпионов.

«25.08.21 — о таком дебюте можно только мечтать.

С победой, Шахтер. С победой, семья.

С Богом возможно все!!!», — прокомментировал Мудрик фото и видео с матча.

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Источник — Instagram

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Igor-fanDK
    online
    Igor-fanDK, 26.08.2021 16:01
    +2
    бокопор, не смотря на то что дурак залетел от его ноги желаю кротам побольше таких мудриков в команде
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    kolobok
    kolobok, 26.08.2021 15:50
    0
    Уже зазвездедся из-за одного рикошета ???, ну-ну....
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    u6464u
    online
    u6464u, 26.08.2021 15:43
    +1
    удар с игры в бильярд, но красавчик,вырвал в подкате ,пробежал метров семьдесят на крейсерской скорости и вывел Шахту в ЛЧ.
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    Face Control
    Face Control, 26.08.2021 15:40
    -1
    Миха, ты топ!
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    Lyolik
    Lyolik, 26.08.2021 15:39 (изменен)
    0
    Он ещё и тупой. Проиграл все единоборства, отдавал пас, а мяч полетел под 90 градусов от задуманного. Хорошо что залетел в ворота, а то бы про Мудрика-футболиста, можно было бы забыть.
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    Dreifus
    Dreifus, 26.08.2021 15:29
    -4
    Крутой удар у Михаила получился!
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