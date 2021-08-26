Манчестер Юнайтед попытается подписать Райса

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер хочет видеть в своей команде лидера «Вест Хэма» Деклана Райса.

«Молотобойцы» оценивают одного из своих лидеров в сумму более 100 миллионов евро, поэтому МЮ не сможет его купить без крупных продаж.

Контракт Райса с «Вест Хэмом» истекает летом 2024 года. В новом сезоне он сделал 1 ассист в 2 матчах.

Ранее сообщалось, что Погба отказался продлевать контракт с «Манчестер Юнайтед».