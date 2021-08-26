Манчестер Юнайтед попытается подписать Райса

Уле Гуннар Сульшер намерен усилить полузащиту

  • 26.08.2021 15:02
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Манчестер Юнайтед попытается подписать Райса
© Getty Images/Global Images Ukraine. Деклан Райс

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер хочет видеть в своей команде лидера «Вест Хэма» Деклана Райса.

«Молотобойцы» оценивают одного из своих лидеров в сумму более 100 миллионов евро, поэтому МЮ не сможет его купить без крупных продаж.

Контракт Райса с «Вест Хэмом» истекает летом 2024 года. В новом сезоне он сделал 1 ассист в 2 матчах.

Ранее сообщалось, что Погба отказался продлевать контракт с «Манчестер Юнайтед».

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Источник — The Independent

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