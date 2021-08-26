Сергей ПАЛКИН: «После первого тайма многие вещи не укладывались в голове»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин согласен, что команда не без везения прошла «Монако» и вышла в группу Лиги чемпионов.

«После первого тайма у меня было предынфарктное состояние. Некоторые вещи даже не укладывались в голове. В «Монако» понимали, что им нужно делать очень серьезный прессинг, и они это делали. У нас игра не получалась, поэтому после первого тайма чувство было не очень хорошее».

«Во втором тайме ситуация перевернулась. Конечно, на нашей стороне была удача. Как говорится, удача дается сильнейшим. Когда мы будем в другой стадии Лиги чемпионов, нужно будет эту удачу вернуть своей игрой, своей самоотдачей и тем уровнем футбола, который мы будем показывать», - сказал Палкин.