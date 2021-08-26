Сергей ПАЛКИН: «После первого тайма многие вещи не укладывались в голове»

В клубе считают удачей выход в группу Лиги чемпионов

  • 26.08.2021 15:11
  • 2735 просмотров
  • 3 комментария
Сергей ПАЛКИН: «После первого тайма многие вещи не укладывались в голове»
© shakhtar.com

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин согласен, что команда не без везения прошла «Монако» и вышла в группу Лиги чемпионов.

«После первого тайма у меня было предынфарктное состояние. Некоторые вещи даже не укладывались в голове. В «Монако» понимали, что им нужно делать очень серьезный прессинг, и они это делали. У нас игра не получалась, поэтому после первого тайма чувство было не очень хорошее».

«Во втором тайме ситуация перевернулась. Конечно, на нашей стороне была удача. Как говорится, удача дается сильнейшим. Когда мы будем в другой стадии Лиги чемпионов, нужно будет эту удачу вернуть своей игрой, своей самоотдачей и тем уровнем футбола, который мы будем показывать», - сказал Палкин.

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Источник — Футбол 1/2/3

(14 голосов)

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Комментарии
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    kolobok
    kolobok, 26.08.2021 15:47
    +3
    Воне дурне, в вас кожного року проблеми в захисті, тільки один ветеран опорник Степаненко, а ви купляєте Марлона за 15 млн, за ці гроші можна було купити двох по справжньому хороших захисників, купили за 20 млн не потрібного Бенфіці Петріньо і за 12 млн непотрібно Аяксу кабанчика Траоре (в Португалії і Голландії потирають руки). Признайся Палкін, ти з трансферів получаєш процент, і заробляєш бабки на Ахметці ???, бо іншого пояснення нема.
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    dd dent
    online
    dd dent, 26.08.2021 15:46
    +3
    В действительности должно не укладываться только то что в защите нельзя так играть и защитников бы лучше брали или наших или качественных легов, а то в группе прощать не станут соперники
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    victorpolo
    victorpolo, 26.08.2021 15:42
    +2
    А представляете, если бы каждый матч УПЛ был таким по накалу? Эх...
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