Три варианта жребия Лиги чемпионов для Динамо и Шахтера

25 августа определились последние счастливчики, которые сыграют в новом сезоне Лиги чемпионов. Приятно, что, как и год назад, от Украины в главном континентальном турнире сыграют две команды – «Динамо» и «Шахтер». Наш чемпион будет «жеребиться» с четвертой корзины, а вице-чемпион – с третьей. Такая «несправедливость» связана со справедливостью – личным рейтингом, который у «горняков» выше.

В этот раз УЕФА не стал томить ожиданием футбольную публику – жеребьевка группового этапа ЛЧ состоится на второй день после окончания матчей последнего раунда квалификации. Слабых соперников на групповой стадии чемпионской Лиги не может быть по определению – эту затертую до дыр истину мы прекрасно знаем, лишний раз убедившись в ее живучести в прошлом сезоне, на примере наших полпредов. Однако накануне жеребьевки все же очень хочется, чтобы жребий был благосклонен к украинским клубам, ведь все равно среди возможных соперников есть такие, которые «по зубам» нашим командам. Но и есть и такие, которые значительно выше по статусу, с которыми встречаться не желательно.

Пользуясь случаем, Sport.ua определил варианты жребия для «Динамо» и «Шахтера». И они, эти варианты, как всегда умещаются в три емкие категории: «хороший», «нормальный» и «плохой».

Хороший вариант

В двух первых «лукошках» - настоящие сливки континентального футбола. Там простачков попросту нет. Но даже там есть коллективы, с которыми у наших команд должно получится сыграть достойно. Видится, что таковыми оппонентами для «горняков» и динамовцев из первой корзины могут стать чемпионы Франции и Португалии – «Лилль» и «Спортинг» соответственно. Несомненно, это два очень мощных и уважаемых соперника, но их «внутренние» чемпионские титулы в минувшем сезоне – не лишены налета сенсационности. К тому же, нынешние «Лилль» и «Спортинг» по сравнению с весной сего года не смотрятся такими уж непобедимыми. Скорее наоборот. К примеру, французский триумфатор минувшего сезона в сезоне нынешнем после трех туров занимает аж 17 место (из 20-ти), имея в своем активе лишь два очка и восемь пропущенных мячей.

ФК Лилль

«Доги» потеряли нескольких лидеров и тренера, команда пока в поиске себя нового образца. То есть, в таком виде она ничуть не сильнее двух украинских топ-клубов. В отличие от чемпиона Франции, чемпион Португалии новый сезон начал отлично. Но это отнюдь не значит, что «Спортинг» может уже сейчас считаться коллективом уровня «МанСити» или «ПСЖ». Да, «львы» на данный момент – сыгранная команда, в которой тон задают молодые футболисты. Но примерно то же мы можем сказать и о двух украинских клубах. Так что против «львов» играть можно. Остальные просто еще сильнее.

Так получилось, что по звучности имен во второй корзине соперники подобрались покруче. Куда не ткни – сплошные титулы и амбиции. Словом, очень сложно выбрать оптимальный вариант. Но выбирать придется. Пока мы можем фантазировать, давайте пойдем от обратного. С английскими клубами лучше нам не пересекаться, поэтому «МЮ» и «Ливерпуль» пусть выпадут другим. «ПСЖ», «Ювентус» и дортмундская «Боруссия» - тоже. Выбирать нужно из испанского трио – «Реал», «Барселона» и «Севилья». Соперники очень и очень, но не без изъянов. Особенно два последние. Каталонцы сейчас учатся жить без Месси, андалусийцы учатся быть грандом. Ну, пусть будет эта пара со второй корзины.

Дальше начинаются «разногласия», так как наши команды находятся в разных корзинах. Стало быть, соперники не из первых двух «лукошек» у них будут отличаться по статусу. «Шахтеру» не могут попасться оппоненты со своей корзины (третьей), а «Динамо» - с четвертой. На наш взгляд, варианты хорошего жребия могут быть следующими. Для «Шахтера»: «Мальме» или «Шериф», для «Динамо» - «Зальцбург».

Итого для «Динамо»: «Спортинг», «Севилья», «Зальцбург»;

Для «Шахтера»: «Лилль», «Барселона», «Шериф».

Нормальный вариант

Если даже при условии благосклонного жребия соперники у наших команд будут непростыми, то что тогда говорить об иных вариантах. Но это Лига чемпионов, детка, тут иначе быть не может, коль за одно лишь попадание в группу тебе заплатят порядка сорока миллионов евро. Итак, какой же вариант жребия можно считать терпимым?

Из первой корзины – «Вильярреал» и «Интер». Да-да, против «субмарины» киевляне весной играли в плей-офф Лиги Европы. Мы помним, чем все там закончилось. Но извините, другие соперники еще похлеще. К тому же, «Вильярреал», при всем уважении, нельзя назвать грандом. «Интер» потерял Лукаку, потерял Конте, пытается разгрузить платежную ведомость. «Шахтер» доказал, что против этой команды играть можно. По сравнению с прошлым сезоном она не стала сильнее.

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Выдернуть кого-то приемлемого со второй корзины – задача со звездочкой. Если уж испанцы нам кажутся сейчас «хорошим» вариантом, то что тогда говорить об остальных. Тем не менее…Пускай это будут «Реал» и «Боруссия». Задача представляется почти нереальной, но чем черт не шутит? «Шахтер» в прошлом сезоне дважды переиграл «королевский клуб». Может, получится и в этот раз?

Из третьей когорты для «Динамо» нормальным вариантом, на наш взгляд, может считаться «Аталанта». Безусловно, крепкий орешек. Несомненно, тренер-гений. Но кадровый ресурс бергамасков все же ограниченный. Да и некоторых основных игроков они потеряли.

Для «Шахтера» из последней корзины пускай выпадет «Янг Бойз». Будет шанс отомстить за былые обиды.

Итого для «Динамо»: «Вильярреал», «Боруссия», «Аталанта»;

Для «Шахтера»: «Интер», «Реал», «Янг Бойз».

Плохой вариант

После минувшего евросезона очередной «группы смерти» для наших команд очень бы не хотелось. Но исключать такой итог, к сожалению, нельзя.

В таком случае «полный фарш» может быть следующим. Из первой корзины – «Манчестер Сити» и «Бавария». Очень и очень сильные соперники, не нуждающиеся в представлении. А еще больше – неудобные для нас. Со второй корзины «хрен» явно не будет слаще «редьки» - «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед». Французы явно уже по-настоящему нацелились на победу в ЛЧ, тогда как «дьяволы» едва ли не впервые после эпохи Фергюсона выглядят цельным и живым организмом.

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Для «Динамо» очень неудачным с третьей корзины соперником может считаться «Бенфика». Команда сама по себе очень сильная, да и Роман Яремчук наверняка захочет доказать своей бывшей «метрополии», что на нем в свое время зря поставили крест.

Для «Шахтера» плохой вариант из четвертой восьмерки – несомненно, «Милан». Тут без вариантов. И без особых комментариев: и так все понятно.

Итого для «Динамо»: «Бавария», «МЮ», «Бенфика»;

Для «Шахтера»: «МанСити», «ПСЖ», «Милан».