Три варианта жребия Лиги чемпионов для Динамо и Шахтера

Хороший, нормальный, плохой

  • 26.08.2021 10:20
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  • 27 комментариев
Три варианта жребия Лиги чемпионов для Динамо и Шахтера
© Ю.Юрьев

25 августа определились последние счастливчики, которые сыграют в новом сезоне Лиги чемпионов. Приятно, что, как и год назад, от Украины в главном континентальном турнире сыграют две команды – «Динамо» и «Шахтер». Наш чемпион будет «жеребиться» с четвертой корзины, а вице-чемпион – с третьей. Такая «несправедливость» связана со справедливостью – личным рейтингом, который у «горняков» выше.

В этот раз УЕФА не стал томить ожиданием футбольную публику – жеребьевка группового этапа ЛЧ состоится на второй день после окончания матчей последнего раунда квалификации. Слабых соперников на групповой стадии чемпионской Лиги не может быть по определению – эту затертую до дыр истину мы прекрасно знаем, лишний раз убедившись в ее живучести в прошлом сезоне, на примере наших полпредов. Однако накануне жеребьевки все же очень хочется, чтобы жребий был благосклонен к украинским клубам, ведь все равно среди возможных соперников есть такие, которые «по зубам» нашим командам. Но и есть и такие, которые значительно выше по статусу, с которыми встречаться не желательно. 

Пользуясь случаем, Sport.ua определил варианты жребия для «Динамо» и «Шахтера». И они, эти варианты, как всегда умещаются в три емкие категории: «хороший», «нормальный» и «плохой». 

Хороший вариант

В двух первых «лукошках» - настоящие сливки континентального футбола. Там простачков попросту нет. Но даже там есть коллективы, с которыми у наших команд должно получится сыграть достойно. Видится, что таковыми оппонентами для «горняков» и динамовцев из первой корзины могут стать чемпионы Франции и Португалии – «Лилль» и «Спортинг» соответственно. Несомненно, это два очень мощных и уважаемых соперника, но их «внутренние» чемпионские титулы в минувшем сезоне – не лишены налета сенсационности. К тому же, нынешние «Лилль» и «Спортинг» по сравнению с весной сего года не смотрятся такими уж непобедимыми. Скорее наоборот. К примеру, французский триумфатор минувшего сезона в сезоне нынешнем после трех туров занимает аж 17 место (из 20-ти), имея в своем активе лишь два очка и восемь пропущенных мячей.

ФК Лилль

«Доги» потеряли нескольких лидеров и тренера, команда пока в поиске себя нового образца. То есть, в таком виде она ничуть не сильнее двух украинских топ-клубов. В отличие от чемпиона Франции, чемпион Португалии новый сезон начал отлично. Но это отнюдь не значит, что «Спортинг» может уже сейчас считаться коллективом уровня «МанСити» или «ПСЖ». Да, «львы» на данный момент – сыгранная команда, в которой тон задают молодые футболисты. Но примерно то же мы можем сказать и о двух украинских клубах. Так что против «львов» играть можно. Остальные просто еще сильнее.

Так получилось, что по звучности имен во второй корзине соперники подобрались покруче. Куда не ткни – сплошные титулы и амбиции. Словом, очень сложно выбрать оптимальный вариант. Но выбирать придется. Пока мы можем фантазировать, давайте пойдем от обратного. С английскими клубами лучше нам не пересекаться, поэтому «МЮ» и «Ливерпуль» пусть выпадут другим. «ПСЖ», «Ювентус» и дортмундская «Боруссия» - тоже. Выбирать нужно из испанского трио – «Реал», «Барселона» и «Севилья». Соперники очень и очень, но не без изъянов. Особенно два последние. Каталонцы сейчас учатся жить без Месси, андалусийцы учатся быть грандом. Ну, пусть будет эта пара со второй корзины.

Дальше начинаются «разногласия», так как наши команды находятся в разных корзинах. Стало быть, соперники не из первых двух «лукошек» у них будут отличаться по статусу. «Шахтеру» не могут попасться оппоненты со своей корзины (третьей), а «Динамо» - с четвертой. На наш взгляд, варианты хорошего жребия могут быть следующими. Для «Шахтера»: «Мальме» или «Шериф», для «Динамо» - «Зальцбург».  

Итого для «Динамо»: «Спортинг», «Севилья», «Зальцбург»;  

Для «Шахтера»: «Лилль», «Барселона», «Шериф».      

Нормальный вариант

Если даже при условии благосклонного жребия соперники у наших команд будут непростыми, то что тогда говорить об иных вариантах. Но это Лига чемпионов, детка, тут иначе быть не может, коль за одно лишь попадание в группу тебе заплатят порядка сорока миллионов евро. Итак, какой же вариант жребия можно считать терпимым? 

Из первой корзины – «Вильярреал» и «Интер». Да-да, против «субмарины» киевляне весной играли в плей-офф Лиги Европы. Мы помним, чем все там закончилось. Но извините, другие соперники еще похлеще. К тому же, «Вильярреал», при всем уважении, нельзя назвать грандом. «Интер» потерял Лукаку, потерял Конте, пытается разгрузить платежную ведомость. «Шахтер» доказал, что против этой команды играть можно. По сравнению с прошлым сезоном она не стала сильнее. 

Getty Images/Global Images Ukraine

Выдернуть кого-то приемлемого со второй корзины – задача со звездочкой. Если уж испанцы нам кажутся сейчас «хорошим» вариантом, то что тогда говорить об остальных. Тем не менее…Пускай это будут «Реал» и «Боруссия». Задача представляется почти нереальной, но чем черт не шутит? «Шахтер» в прошлом сезоне дважды переиграл «королевский клуб». Может, получится и в этот раз? 

Из третьей когорты для «Динамо» нормальным вариантом, на наш взгляд, может считаться «Аталанта». Безусловно, крепкий орешек. Несомненно, тренер-гений. Но кадровый ресурс бергамасков все же ограниченный. Да и некоторых основных игроков они потеряли. 

Для «Шахтера» из последней корзины пускай выпадет «Янг Бойз». Будет шанс отомстить за былые обиды.

Итого для «Динамо»: «Вильярреал», «Боруссия», «Аталанта»;

Для «Шахтера»: «Интер», «Реал», «Янг Бойз». 

Плохой вариант

После минувшего евросезона очередной «группы смерти» для наших команд очень бы не хотелось. Но исключать такой итог, к сожалению, нельзя. 

В таком случае «полный фарш» может быть следующим. Из первой корзины – «Манчестер Сити» и «Бавария». Очень и очень сильные соперники, не нуждающиеся в представлении. А еще больше – неудобные для нас. Со второй корзины «хрен» явно не будет слаще «редьки» - «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед». Французы явно уже по-настоящему нацелились на победу в ЛЧ, тогда как «дьяволы» едва ли не впервые после эпохи Фергюсона выглядят цельным и живым организмом. 

Getty Images/Global Images Ukraine

Для «Динамо» очень неудачным с третьей корзины соперником может считаться «Бенфика». Команда сама по себе очень сильная, да и Роман Яремчук наверняка захочет доказать своей бывшей «метрополии», что на нем в свое время зря поставили крест.

Для «Шахтера» плохой вариант из четвертой восьмерки – несомненно, «Милан». Тут без вариантов. И без особых комментариев: и так все понятно. 

Итого для «Динамо»: «Бавария», «МЮ», «Бенфика»;

Для «Шахтера»: «МанСити», «ПСЖ», «Милан».

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Валерий Василенко, Sport.ua

(31 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Dreifus
    Dreifus, 26.08.2021 11:32
    0
    Как сразу угадать, что это Василенко?
    Автор в "хорошем варианте" Динаме ставит Севилью, а Шахтеру Барселону
    Ссылка
    andre_lui
    online
    andre_lui, 26.08.2021 11:29
    0
    Статью писали заранее. Уважение, конечно, что верили в Шахтер. Но какое Брондбю？Не везде исправили, понятно, что Зальцбург не оставил им шансов. Расклады так себе. Вторая корзина не слабее, а то и сильнее первой. По сути разницы между плохим и нормальным раскладом я не увидел. Если такие соперники, то там уже неважно кто именно...как по мне
    Ссылка
    serge_kr
    online
    serge_kr, 26.08.2021 11:24
    +2
    Хороший вариант себе Зенит уже купил, так что не стоит рассчитывать на слабых соперников
    Ссылка
    New Zealander
    New Zealander, 26.08.2021 11:23
    0
    Для Шахтёра как мы уже убедились в прошлом году, нет непроходимых соперников, - главное настрой и немножко фарта. А вот Динамо, судя по всему, и фарт не помогает из-за недостатка класса. Много можно говорить о том, что Шахтёру повезло с Реалом, Интером и Монако. Но надо также задаваться вопросом а почему же Динамо не повезло с Барсой, Юве и Вильяреалом? Потому что класс игроков Шахты все же выше и есть личности которые в одиночку могут решить исход встречи. Как вот Педриньо в первом матче с Монако или Трубин. Или как Соломон с Тете в матчах с Реалом. Не могу также не упомянуть игрока который я считаю в каждой встрече играет за пол команды, - это Додо.
    Ссылка
    yan2018
    online
    yan2018, 26.08.2021 11:19 (изменен)
    0
    avtv5555, 26.08.2021 11:16
    Жребий будет тяжелым и для Динамо и для Шахтера. Но меня волнует другое; уже пошел третий день, а новостей о Супряге на спорт юа нет, уже начал переживать, как то тревожно на душе.
    ... а новостей о Супряге на спорт юа нет, уже начал переживать, как то тревожно на душе....
    Это любовь.
    Ссылка
    mayakovskiy1
    mayakovskiy1, 26.08.2021 11:18
    +2
    Шахте нужен шаровой жребий. В группе смерти уже были в том году. Из первой корзины хочу Шахте Лилль. Уверен что Монако их сильнее. Из второй все варианты одинаково плохие.
    Ну разве что тихоходный Юве был бы для Шахты норм.
    Из четвертой Мальме.
    Ссылка
    yan2018
    online
    yan2018, 26.08.2021 11:18
    0
    Для «Шахтера»: «МанСити», «ПСЖ», «Милан».
    Ссылка
    avtv5555
    online
    avtv5555, 26.08.2021 11:16
    +2
    Жребий будет тяжелым и для Динамо и для Шахтера. Но меня волнует другое; уже пошел третий день, а новостей о Супряге на спорт юа нет, уже начал переживать, как то тревожно на душе.
    Ссылка
    Igor-fanDK
    online
    Igor-fanDK, 26.08.2021 11:12
    0
    Мне хочется увидеть Ливерпуль и МЮ с нашими командами
    Ссылка
    Аа Бб
    Аа Бб, 26.08.2021 11:11
    +2
    Для Де Дзерби было бы интересно встретиться с итальянской командой.
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
    Муґунот Уух, 26.08.2021 11:08
    0
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ, 26.08.2021 11:05
    Попробую угадать
    Атлетико
    Мю
    Бенфика
    Динамо.
    вот, вот
    автор, чем заниматься ерундой, лучше бы обьявил конкурс, ктоточнее угадает соперников наших клубов
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
    Муґунот Уух, 26.08.2021 11:05
    0
    и в чем смысл сего опуса?
    выпадет то, что выпадет. мы в силах что-то спрогнозировать, как и не в силах на как-то на это повлиять.
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 26.08.2021 11:05
    0
    Попробую угадать
    Атлетико
    Мю
    Бенфика
    Динамо.
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 26.08.2021 11:03
    +1
    Гарантированную евро весну нам может дать только Шериф
    Ссылка
    zhyr
    online
    zhyr, 26.08.2021 11:01
    0
    А взагалі, дивлячись на гру абсолютно всіх наших команд, може бути важко з усіма
    Ссылка
    zhyr
    online
    zhyr, 26.08.2021 11:00
    0
    Всі хороші варіанти вже проплатили орки з країни 404
    Ссылка
    -Funny_Cat-
    online
    -Funny_Cat-, 26.08.2021 10:59
    -1
    Darkness1984, 26.08.2021 10:30
    Шахтер фаворит?
    Что болелы Шахтера курят?
    Я лишь передаю слова Закарпатфана , Фейскотрола, Володи ВаДо Ляшенко, и прочих
    Ссылка
    Не ждали?
    Не ждали?, 26.08.2021 10:59
    -1
    Хороший вариант для Динамо, это
    Бавария, МЮ, Порту.
    Чемпион, так чемпион.
    Ну а Шахтёру, который прошёл на карамболе Мудрика, уже байдуже.)
    Ссылка
    victorpolo
    victorpolo, 26.08.2021 10:55
    0
    Прогнозы, прогнозы... шансы, версии, фантазии... Интересная работа у журналистов! )))
    Давайте лучше обсудим после жеребьевки! (хотя и это - фантазии будут). Ждем ЛЧ во всей ее красе!!!
    Ссылка
    Владислав Антонов
    online
    Владислав Антонов, 26.08.2021 10:42
    -1
    Хотілось би чогось нового, а не Реал, Ман Сіті, Барсу чи Інтер.
    Наприклад так:
    Вільярреал, Ліверпуль, Шахтар, Бешикташ.
    Атлетико, Борусія Д, Зальцбург, Динамо.
    Ссылка
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