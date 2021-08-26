Николай МАТВИЕНКО: «Шахтер мог бросить играть после первого тайма»

Защитник «Шахтера» Николай Матвиенко считает, что после провального первого тайма матча с «Монако» команде помог разнос от тренера Роберта Де Дзерби.

«Могли после первого плохого тайма бросить играть, но ребята собрались, молодцы. Да, в перерыве был разнос от Де Дзерби. Но это не для ушей то, что он говорил».

«И нецензурное было, и по делу. Все вместе. И о том, как надо сыграть, и немного в конце добавил», - сказал Матвиенко.

«Шахтер» по сумме двух матчей прошел в групповой этап Лиги чемпионов.