Николай МАТВИЕНКО: «Шахтер мог бросить играть после первого тайма»

Защитник «Шахтера» Николай Матвиенко считает, что после провального первого тайма матча с «Монако» команде помог разнос от тренера Роберта Де Дзерби.
«Могли после первого плохого тайма бросить играть, но ребята собрались, молодцы. Да, в перерыве был разнос от Де Дзерби. Но это не для ушей то, что он говорил».
«И нецензурное было, и по делу. Все вместе. И о том, как надо сыграть, и немного в конце добавил», - сказал Матвиенко.
«Шахтер» по сумме двух матчей прошел в групповой этап Лиги чемпионов.
Источник — Футбол 1/2/3
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