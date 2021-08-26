Николай МАТВИЕНКО: «Шахтер мог бросить играть после первого тайма»

Команду встряхнул разнос от тренера

  • 26.08.2021 14:28
  • 282 просмотра
  • 2 комментария
Николай МАТВИЕНКО: «Шахтер мог бросить играть после первого тайма»
© shakhtar.com

Защитник «Шахтера» Николай Матвиенко считает, что после провального первого тайма матча с «Монако» команде помог разнос от тренера Роберта Де Дзерби.

«Могли после первого плохого тайма бросить играть, но ребята собрались, молодцы. Да, в перерыве был разнос от Де Дзерби. Но это не для ушей то, что он говорил».

«И нецензурное было, и по делу. Все вместе. И о том, как надо сыграть, и немного в конце добавил», - сказал Матвиенко.

«Шахтер» по сумме двух матчей прошел в групповой этап Лиги чемпионов.

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Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

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Комментарии
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    Сергей Горбачев
    Сергей Горбачев, 26.08.2021 14:33
    0
    Радует, что Де Дзерби может не только по головке гладить, а и дать по щам морально. Временами Шахтёр на это заслуживает. Как например, вчера после первого тайма.
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    Andy_P
    Andy_P, 26.08.2021 14:32
    0
    Коля, после первого тайма тебя заменили, и в защите стало на одну большую дыру меньше. Спасибо, что подсуетились, минут 10 поднапряглись и Марлос забил, а потом и дурачёк залетел. А получить могли штук 6-7, фартонуло!
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