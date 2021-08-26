Динамо встречалось с большинством из возможных соперников по группе ЛЧ

«Динамо» ранее встречалось с 17-ю из 22-х возможных соперников по групповому раунду Лиги чемпионов-2021/22. Наилучшие показатели киевляне имеют: в корзине 1 - с «Атлетико», в корзине 2 - с «Барселоной», в корзине 3 - с «Порту». А наихудшие соответственно со «Спортингом», «Ливерпулем» и «Аяксом». К слову, положительный баланс встреч у динамовцев только с испанским «Атлетико».

«Динамо» против возможных соперников в группе ЛЧ-2021/22

И В Н П М О % Корзина 1 Атлетико 1 1 0 0 3-0 3 100 Бавария 10 4 1 5 12-12 13 43,3 Манчестер Сити 4 1 1 2 3-4 4 33,3 Интер 4 0 2 2 5-7 2 16,7 Челси 4 0 1 3 1-10 1 8,3 Вильярреал 4 0 1 3 0-6 1 8,3 Спортинг 2 0 0 2 1-5 0 0 Лилль 0 0 0 0 0-0 0 0 Корзина 2 Барселона 12 3 1 8 16-24 10 27,8 Реал 10 1 5 4 11-18 8 26,7 ПСЖ 6 1 1 4 5-9 4 22,2 Боруссия Д 2 0 1 1 2-3 1 16,7 Манчестер Юнайтед 4 0 1 3 2-9 1 8,3 Ювентус 6 0 1 5 3-17 1 5,6 Ливерпуль 2 0 0 2 1-3 0 0 Севилья 0 0 0 0 0-0 0 0 Корзина 3 Порту 8 2 2 4 10-11 8 33,3 Бенфика 4 1 0 3 1-8 1 25,0 Аякс 4 0 2 2 3-6 2 16,7 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0 0 Зальцбург 0 0 0 0 0-0 0 0 Лейпциг 0 0 0 0 0-0 0 0

Жеребьевка Лиги чемпионов 2021/22 cостоится в четверг, 26 августа. Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию жеребьевки.