Динамо встречалось с большинством из возможных соперников по группе ЛЧ

«Динамо» ранее встречалось с 17-ю из 22-х возможных соперников по групповому раунду Лиги чемпионов-2021/22. Наилучшие показатели киевляне имеют: в корзине 1 - с «Атлетико», в корзине 2 - с «Барселоной», в корзине 3 - с «Порту». А наихудшие соответственно со «Спортингом», «Ливерпулем» и «Аяксом». К слову, положительный баланс встреч у динамовцев только с испанским «Атлетико».
«Динамо» против возможных соперников в группе ЛЧ-2021/22
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
%
|
Корзина 1
|
|
|
|
|
|
|
|
Атлетико
|
1
|
1
|
0
|
0
|
3-0
|
3
|
100
|
Бавария
|
10
|
4
|
1
|
5
|
12-12
|
13
|
43,3
|
Манчестер Сити
|
4
|
1
|
1
|
2
|
3-4
|
4
|
33,3
|
Интер
|
4
|
0
|
2
|
2
|
5-7
|
2
|
16,7
|
Челси
|
4
|
0
|
1
|
3
|
1-10
|
1
|
8,3
|
Вильярреал
|
4
|
0
|
1
|
3
|
0-6
|
1
|
8,3
|
Спортинг
|
2
|
0
|
0
|
2
|
1-5
|
0
|
0
|
Лилль
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
0
|
Корзина 2
|
|
|
|
|
|
|
|
Барселона
|
12
|
3
|
1
|
8
|
16-24
|
10
|
27,8
|
Реал
|
10
|
1
|
5
|
4
|
11-18
|
8
|
26,7
|
ПСЖ
|
6
|
1
|
1
|
4
|
5-9
|
4
|
22,2
|
Боруссия Д
|
2
|
0
|
1
|
1
|
2-3
|
1
|
16,7
|
Манчестер Юнайтед
|
4
|
0
|
1
|
3
|
2-9
|
1
|
8,3
|
Ювентус
|
6
|
0
|
1
|
5
|
3-17
|
1
|
5,6
|
Ливерпуль
|
2
|
0
|
0
|
2
|
1-3
|
0
|
0
|
Севилья
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
0
|
Корзина 3
|
|
|
|
|
|
|
|
Порту
|
8
|
2
|
2
|
4
|
10-11
|
8
|
33,3
|
Бенфика
|
4
|
1
|
0
|
3
|
1-8
|
1
|
25,0
|
Аякс
|
4
|
0
|
2
|
2
|
3-6
|
2
|
16,7
|
Аталанта
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
0
|
Зальцбург
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
0
|
Лейпциг
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
0
Жеребьевка Лиги чемпионов 2021/22 cостоится в четверг, 26 августа. Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию жеребьевки.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.