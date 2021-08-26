Динамо встречалось с большинством из возможных соперников по группе ЛЧ

Положительный баланс киевляне имеют только с «Атлетико»

  • 26.08.2021 13:32
  • 1172 просмотра
  • 2 комментария
Динамо встречалось с большинством из возможных соперников по группе ЛЧ
© ФК Динамо

«Динамо» ранее встречалось с 17-ю из 22-х возможных соперников по групповому раунду Лиги чемпионов-2021/22. Наилучшие показатели киевляне имеют: в корзине 1 - с «Атлетико», в корзине 2 - с «Барселоной», в корзине 3 - с «Порту». А наихудшие соответственно со «Спортингом», «Ливерпулем» и «Аяксом». К слову, положительный баланс встреч у динамовцев только с испанским «Атлетико».

«Динамо» против возможных соперников в группе ЛЧ-2021/22

 

И

В

Н

П

М

О

%

Корзина 1

 

 

 

 

 

 

 

Атлетико

1

1

0

0

3-0

3

100

Бавария

10

4

1

5

12-12

13

43,3

Манчестер Сити

4

1

1

2

3-4

4

33,3

Интер

4

0

2

2

5-7

2

16,7

Челси

4

0

1

3

1-10

1

8,3

Вильярреал

4

0

1

3

0-6

1

8,3

Спортинг

2

0

0

2

1-5

0

0

Лилль

0

0

0

0

0-0

0

0

Корзина 2

 

 

 

 

 

 

 

Барселона

12

3

1

8

16-24

10

27,8

Реал

10

1

5

4

11-18

8

26,7

ПСЖ

6

1

1

4

5-9

4

22,2

Боруссия Д

2

0

1

1

2-3

1

16,7

Манчестер Юнайтед

4

0

1

3

2-9

1

8,3

Ювентус

6

0

1

5

3-17

1

5,6

Ливерпуль

2

0

0

2

1-3

0

0

Севилья

0

0

0

0

0-0

0

0

Корзина 3

 

 

 

 

 

 

 

Порту

8

2

2

4

10-11

8

33,3

Бенфика

4

1

0

3

1-8

1

25,0

Аякс

4

0

2

2

3-6

2

16,7

Аталанта

0

0

0

0

0-0

0

0

Зальцбург

0

0

0

0

0-0

0

0

Лейпциг

0

0

0

0

0-0

0

0

Жеребьевка Лиги чемпионов 2021/22 cостоится в четверг, 26 августа. Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию жеребьевки.

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    vitaha33
    online
    vitaha33, 26.08.2021 14:04
    +1
    Цікаво таку табличку з Шахтою побачити...
    Ссылка
    dd dent
    online
    dd dent, 26.08.2021 13:41
    0
    И шо?
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