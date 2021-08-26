Каргбо через полтора месяца может покинуть Динамо

Бельгийский форвард восстанавливается после тяжелой травмы

  • 26.08.2021 13:39
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  • 1 комментарий
Каргбо через полтора месяца может покинуть Динамо
© ФК Динамо Киев. Ибрагим Каргбо

Нападающий киевского «Динамо» Ибрагим Каргбо, который вернулся из аренды в «Олимпике» и сейчас восстанавливается после травмы, вскоре может покинуть столичный клуб. Об этом рассказал агент футболиста Дмитрий Селюк.

«Через 7-10 дней Каргбо начнет бегать, набирать форму. Думаю, через 1,5-2 месяца он будет в строю. Что касается его ситуации, то у него есть предложение о переходе в другой зарубежный клуб, есть команда, которая в нем заинтересована. Если бы Ибрагим был сейчас полностью здоров, думаю, этот переход состоялся в летнее межсезонье. Однако спешить сейчас мы не имеем права. Каргбо должен сначала восстановиться, набрать форму, а потом будет видно. Трансферы любят тишину, поэтому пока что надо подождать полного выздоровления футболиста, который в прошлом сезоне получил серьезную травму», - сказал Селюк.

Напомним, что Ибрагим Каргбо перешел в «Динамо» в январе 2020 года. Прошлый сезон форвард провел в аренде в «Олимпике», за который забил три гола в 21 матче.

В апреле футболист в составе «Олимпика» получил травму в матче с «Зарей». У нападающего выявили двойной перелом малой и большой берцовой костей голени.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    dd dent
    online
    dd dent, 26.08.2021 13:42
    0
    На фиг брали его креатуры - не понятно
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