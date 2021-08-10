Форвард Динамо: «Не уверен, что у Луческу есть на меня планы»

Форвард «Динамо» Ибрагим Каргбо сейчас восстанавливается после тяжелой травмы, которую игрок получил в прошлом сезоне во время выступлений за «Олимпик».

Футболист сомневается в своих шансах в киевской команде.

- Где проведете следующий сезон?

- Я не уверен в том, что случится, когда я вернусь после травмы. Сейчас я даже не уверен, что у «Динамо» есть на меня планы, ведь я даже не общался с Мирчей Луческу насчет моей ситуации.

- Как Вы уходили из «Олимпика»? Мало того, что получили травму, так еще и с самой командой была беда. Руководство дончан пыталось продлить аренду?

- Нет, в «Олимпике» даже не пытались. Изначально это было арендное соглашение с «Динамо» ровно на год, и я знал, что обязательно вернусь в Киев.

- Как можете оценить свои перспективы в «Динамо»?

- Честно говоря, не уверен, что шансы есть. Да и для начала мне надо вернуться в строй после моей жуткой травмы. Но я очень надеюсь, что получу свой шанс все показать им. В «Динамо» должны увидеть, на что я способен.