Форвард Динамо: «Не уверен, что у Луческу есть на меня планы»

Ибрагим Каргбо восстанавливается после тяжелой травмы

  • 10.08.2021 19:55
  • 3321 просмотр
  • 1 комментарий
Форвард Динамо: «Не уверен, что у Луческу есть на меня планы»
© olimpik.com.ua

Форвард «Динамо» Ибрагим Каргбо сейчас восстанавливается после тяжелой травмы, которую игрок получил в прошлом сезоне во время выступлений за «Олимпик».

Футболист сомневается в своих шансах в киевской команде.

- Где проведете следующий сезон?

- Я не уверен в том, что случится, когда я вернусь после травмы. Сейчас я даже не уверен, что у «Динамо» есть на меня планы, ведь я даже не общался с Мирчей Луческу насчет моей ситуации.

- Как Вы уходили из «Олимпика»? Мало того, что получили травму, так еще и с самой командой была беда. Руководство дончан пыталось продлить аренду?

- Нет, в «Олимпике» даже не пытались. Изначально это было арендное соглашение с «Динамо» ровно на год, и я знал, что обязательно вернусь в Киев.

- Как можете оценить свои перспективы в «Динамо»?

- Честно говоря, не уверен, что шансы есть. Да и для начала мне надо вернуться в строй после моей жуткой травмы. Но я очень надеюсь, что получу свой шанс все показать им. В «Динамо» должны увидеть, на что я способен.

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Источник — FanDay

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    fedd1979
      fedd1979, 10.08.2021 19:59
    0
    Більш жахливого форварда за Каргбо я ще не бачив. Як такі непорозуміння взагалі Селюку вдається далі впихати
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