Петраков до 30 августа подпишет контракт с УАФ

Назначенный Исполкомом УАФ на должность исполняющего обязанности главного тренера национальной сборной Украины Александр Петраков до сих пор не подписал контракт с УАФ.
Как сообщает источник, стороны еще не согласовали условия контракта. По имеющейся информации, речь идет о месячной зарплате нового тренера в пределах 25-30 тысяч евро. Это на порядок меньше, чем было у его предшественника – Андрея Шевченко.
Скорее всего, отношения будут узаконены до конца этой недели (29 августа), ведь уже 29-30 августа главная команда страны начнет подготовку к очередным отборочным поединкам чемпионата мира – с Казахстаном и Францией.
Напомним, что Александр Петраков был назначен исполняющим обязанности главного тренера с возможным принятием организационных решений на следующих Исполкомах УАФ.
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Источник — Meta-ratings.com.ua
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