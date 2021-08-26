Петраков до 30 августа подпишет контракт с УАФ

Наставник сборной Украины ведет переговоры о зарплате

  • 26.08.2021 12:52
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  • 1 комментарий
Петраков до 30 августа подпишет контракт с УАФ
© УАФ. Александр Петраков

Назначенный Исполкомом УАФ на должность исполняющего обязанности главного тренера национальной сборной Украины Александр Петраков до сих пор не подписал контракт с УАФ.

Как сообщает источник, стороны еще не согласовали условия контракта. По имеющейся информации, речь идет о месячной зарплате нового тренера в пределах 25-30 тысяч евро. Это на порядок меньше, чем было у его предшественника – Андрея Шевченко.

Скорее всего, отношения будут узаконены до конца этой недели (29 августа), ведь уже 29-30 августа главная команда страны начнет подготовку к очередным отборочным поединкам чемпионата мира – с Казахстаном  и Францией.

Напомним, что Александр Петраков был назначен исполняющим обязанности главного тренера с возможным принятием организационных решений на следующих Исполкомах УАФ.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Bohdan
    online
    Bohdan, 26.08.2021 13:01
    0
    А може і не підпише.
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