Юбилейный матч Марлос отметил юбилейным голом

Полузащитник «горняков» провел 90-й матч в еврокубках и забил 85-й мяч в карьере на клубном уровне

  • 26.08.2021 12:25
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Юбилейный матч Марлос отметил юбилейным голом
© ФК Шахтер Донецк. Марлос

Поединок с «Монако» (2:2) стал 90-м в еврокубковой карьере Марлоса. С этим показателем 33-летний полузащитник горняков делит теперь 6-ю строчку в списке топ-гвардейцев украинских клубов с румынским экс-одноклубником Разваном Рацем. 72 встречи Марлос отыграл на международной арене за «Шахтер» и 18 - за «Металлист». 46 матчей он провел в Лиге чемпионов и 44 - в Лиге Европы.

Между тем юбилейную игру Марлос отметил голом, который оказался для него вдвойне юбилейным: 10-м за оранжево-черных в в еврокубках и 85-м в карьере на клубном уровне. 66 мячей он забил в чемпионатах Украины, 11 - в еврокубках, 6 - в Кубке Украины и 1 - в Суперкубке Украины, 72 - за «Шахтер» и 13 - за «Металлист».

Игроки, проведшие наибольшее количество матчей за украинские клубы в еврокубках

 

Игрок

Клубы

Всего

ЛЧ

ЛЕ

СК

1.

Александр ШОВКОВСКИЙ

Динамо

143

109

34

-

2.

Дарио СРНА

Шахтер

137

86

50

1

3.

Андрей ПЯТОВ

Шахтер

129

84

44

1

4.

ТАЙСОН

Металіст (25)

105

49

56

-

 

 

Шахтар (80)

 

 

 

 

5.

Олег ГУСЕВ

Динамо

98

56

42

-

6.

МАРЛОС

Металлист (18)

90

46

44

-

 

 

Шахтер (72)

 

 

 

 

 

Разван РАЦ

Шахтер

90

57

32

1

8.

Александр КУЧЕР

Шахтер

84

54

29

1

9.

Ярослав РАКИЦКИЙ

Шахтер

82

58

24

-

10.

Томаш ГЮБШМАН

Шахтер

80

55

24

1

 

Андрей ЯРМОЛЕНКО

Динамо

80

36

44

-

ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы (Кубок УЕФА); СК - Суперкубок УЕФА.

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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