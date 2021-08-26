Юбилейный матч Марлос отметил юбилейным голом

Поединок с «Монако» (2:2) стал 90-м в еврокубковой карьере Марлоса. С этим показателем 33-летний полузащитник горняков делит теперь 6-ю строчку в списке топ-гвардейцев украинских клубов с румынским экс-одноклубником Разваном Рацем. 72 встречи Марлос отыграл на международной арене за «Шахтер» и 18 - за «Металлист». 46 матчей он провел в Лиге чемпионов и 44 - в Лиге Европы.

Между тем юбилейную игру Марлос отметил голом, который оказался для него вдвойне юбилейным: 10-м за оранжево-черных в в еврокубках и 85-м в карьере на клубном уровне. 66 мячей он забил в чемпионатах Украины, 11 - в еврокубках, 6 - в Кубке Украины и 1 - в Суперкубке Украины, 72 - за «Шахтер» и 13 - за «Металлист».

Игроки, проведшие наибольшее количество матчей за украинские клубы в еврокубках

Игрок Клубы Всего ЛЧ ЛЕ СК 1. Александр ШОВКОВСКИЙ Динамо 143 109 34 - 2. Дарио СРНА Шахтер 137 86 50 1 3. Андрей ПЯТОВ Шахтер 129 84 44 1 4. ТАЙСОН Металіст (25) 105 49 56 - Шахтар (80) 5. Олег ГУСЕВ Динамо 98 56 42 - 6. МАРЛОС Металлист (18) 90 46 44 - Шахтер (72) Разван РАЦ Шахтер 90 57 32 1 8. Александр КУЧЕР Шахтер 84 54 29 1 9. Ярослав РАКИЦКИЙ Шахтер 82 58 24 - 10. Томаш ГЮБШМАН Шахтер 80 55 24 1 Андрей ЯРМОЛЕНКО Динамо 80 36 44 -

ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы (Кубок УЕФА); СК - Суперкубок УЕФА.