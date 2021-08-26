Юбилейный матч Марлос отметил юбилейным голом

Поединок с «Монако» (2:2) стал 90-м в еврокубковой карьере Марлоса. С этим показателем 33-летний полузащитник горняков делит теперь 6-ю строчку в списке топ-гвардейцев украинских клубов с румынским экс-одноклубником Разваном Рацем. 72 встречи Марлос отыграл на международной арене за «Шахтер» и 18 - за «Металлист». 46 матчей он провел в Лиге чемпионов и 44 - в Лиге Европы.
Между тем юбилейную игру Марлос отметил голом, который оказался для него вдвойне юбилейным: 10-м за оранжево-черных в в еврокубках и 85-м в карьере на клубном уровне. 66 мячей он забил в чемпионатах Украины, 11 - в еврокубках, 6 - в Кубке Украины и 1 - в Суперкубке Украины, 72 - за «Шахтер» и 13 - за «Металлист».
Игроки, проведшие наибольшее количество матчей за украинские клубы в еврокубках
|
|
Игрок
|
Клубы
|
Всего
|
ЛЧ
|
ЛЕ
|
СК
|
1.
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
Динамо
|
143
|
109
|
34
|
-
|
2.
|
Дарио СРНА
|
Шахтер
|
137
|
86
|
50
|
1
|
3.
|
Андрей ПЯТОВ
|
Шахтер
|
129
|
84
|
44
|
1
|
4.
|
ТАЙСОН
|
Металіст (25)
|
105
|
49
|
56
|
-
|
|
|
Шахтар (80)
|
|
|
|
|
5.
|
Олег ГУСЕВ
|
Динамо
|
98
|
56
|
42
|
-
|
6.
|
МАРЛОС
|
Металлист (18)
|
90
|
46
|
44
|
-
|
|
|
Шахтер (72)
|
|
|
|
|
|
Разван РАЦ
|
Шахтер
|
90
|
57
|
32
|
1
|
8.
|
Александр КУЧЕР
|
Шахтер
|
84
|
54
|
29
|
1
|
9.
|
Ярослав РАКИЦКИЙ
|
Шахтер
|
82
|
58
|
24
|
-
|
10.
|
Томаш ГЮБШМАН
|
Шахтер
|
80
|
55
|
24
|
1
|
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
Динамо
|
80
|
36
|
44
|
-
ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы (Кубок УЕФА); СК - Суперкубок УЕФА.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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