ТаТоТаке. Шахтер - Монако, куча инсайдов из УПЛ, кто уйдет из Динамо?

Очередной выпуск футбольного ток-шоу

  • 26.08.2021 11:54
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ТаТоТаке. Шахтер - Монако, куча инсайдов из УПЛ, кто уйдет из Динамо?

Михаил Спиваковский и Роберто Моралес пытаются понять: что помогло «Шахтеру» одолеть «Монако» в провальном, казалось бы, домашнем матче - мастерство игроков, тренерское искусство Де Дзерби или банальный фарт?

Кроме того, анализируем предстоящий важнейший матч «Зари» против «Рапида», а также выдаем массу инсайдов из клубов УПЛ. Сколько стоит вратарь «Ворсклы» Дмитрий Ризнык и состоится ли его трансфер в «Шахтер»? От кого до закрытия трансферного окна планируют избавиться Игорь Суркис и Мирча Луческу? Кто заменит Анатолия Бессмертного на посту главного тренера «Львова»? Почему так сильно шатается кресло под Остапом Маркевичем? Что делает в СК «Днепр-1» руководитель проекта PASS Глеб Платов.

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Источник — ТаТоТаке

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