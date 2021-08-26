Шахтер забил самый поздний для украинских клубов гол в еврокубках

Мяч, забитый защитником «Монако» Рубеном Агиларом в свои ворота на 114-й минуте матча с «Шахтером» (2:2), стал самым поздним для украинских команд за все годы выступления в еврокубках. Прежний рекорд был установлен 7 лет назад бразильским легионером «Металлиста» Клейтоном Шавьером, который в домашнем поединке харьковчан с польским «Рухом» в четвертом квалификационном раунде Лиги Европы поставил победную для желто-синих точку на 105+1-й минуте.
Самые поздние голы украинских клубов в еврокубках
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Игрок
|
Клуб
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
25.08.2021
|
ЛЧ
|
КР4
|
Рубен АГИЛАР*
|
Шахтер
|
Монако (д)
|
114'
|
2:2
|
28.08.2014
|
ЛЕ
|
КР4
|
Клейтон ШАВЬЕР
|
Металлист
|
Рух (д)
|
105+1' (п)
|
1:0
|
06.08.2015
|
ЛЕ
|
КР3
|
Санжар ТУРСУНОВ
|
Ворскла
|
Жилина (д)
|
101' (п)
|
3:1
|
22.08.2000
|
ЛЧ
|
КР3
|
Сергей АТЕЛЬКИН
|
Шахтер
|
Славия (г)
|
97'
|
2:0
|
20.05.2009
|
КУ
|
Финал
|
ЖАДСОН
|
Шахтер
|
Вердер (н)
|
97'
|
2:1
|
19.03.2015
|
ЛЕ
|
1/8
|
Евгений КОНОПЛЯНКА
|
Днепр
|
Аякс (г)
|
97'
|
1:2
|
02.08.2018
|
ЛЕ
|
КР2
|
Руслан ФОМИН
|
Мариуполь
|
Юргорден (д)
|
97' (п)
|
2:1
* автогол.
ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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