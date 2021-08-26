Шахтер забил самый поздний для украинских клубов гол в еврокубках

Мяч, забитый защитником «Монако» Рубеном Агиларом в свои ворота на 114-й минуте матча с «Шахтером» (2:2), стал самым поздним для украинских команд за все годы выступления в еврокубках. Прежний рекорд был установлен 7 лет назад бразильским легионером «Металлиста» Клейтоном Шавьером, который в домашнем поединке харьковчан с польским «Рухом» в четвертом квалификационном раунде Лиги Европы поставил победную для желто-синих точку на 105+1-й минуте.

Самые поздние голы украинских клубов в еврокубках

Дата Ранг Стадия Игрок Клуб Соперник Минута Счет 25.08.2021 ЛЧ КР4 Рубен АГИЛАР* Шахтер Монако (д) 114' 2:2 28.08.2014 ЛЕ КР4 Клейтон ШАВЬЕР Металлист Рух (д) 105+1' (п) 1:0 06.08.2015 ЛЕ КР3 Санжар ТУРСУНОВ Ворскла Жилина (д) 101' (п) 3:1 22.08.2000 ЛЧ КР3 Сергей АТЕЛЬКИН Шахтер Славия (г) 97' 2:0 20.05.2009 КУ Финал ЖАДСОН Шахтер Вердер (н) 97' 2:1 19.03.2015 ЛЕ 1/8 Евгений КОНОПЛЯНКА Днепр Аякс (г) 97' 1:2 02.08.2018 ЛЕ КР2 Руслан ФОМИН Мариуполь Юргорден (д) 97' (п) 2:1

* автогол.

ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.