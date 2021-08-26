Шахтер забил самый поздний для украинских клубов гол в еврокубках

Защитник «Монако» Рубен Агилар поразил свои ворота на 114-й минуте матча

  • 26.08.2021 11:42
  • 1861 просмотр
  • 2 комментария
Шахтер забил самый поздний для украинских клубов гол в еврокубках
© ФК Шахтер Донецк

Мяч, забитый защитником «Монако» Рубеном Агиларом в свои ворота на 114-й минуте матча с «Шахтером» (2:2), стал самым поздним для украинских команд за все годы выступления в еврокубках. Прежний рекорд был установлен 7 лет назад бразильским легионером «Металлиста» Клейтоном Шавьером, который в домашнем поединке харьковчан с польским «Рухом» в четвертом квалификационном раунде Лиги Европы поставил победную для желто-синих точку на 105+1-й минуте.

Самые поздние голы украинских клубов в еврокубках

Дата

Ранг

Стадия

Игрок

Клуб

Соперник

Минута

Счет

25.08.2021

ЛЧ

КР4

Рубен АГИЛАР*

Шахтер

Монако (д)

114'

2:2

28.08.2014

ЛЕ

КР4

Клейтон ШАВЬЕР

Металлист

Рух (д)

105+1'  (п)

1:0

06.08.2015

ЛЕ

КР3

Санжар ТУРСУНОВ

Ворскла

Жилина (д)

101' (п)

3:1

22.08.2000

ЛЧ

КР3

Сергей АТЕЛЬКИН

Шахтер

Славия (г)

97'

2:0

20.05.2009

КУ

Финал

ЖАДСОН

Шахтер

Вердер (н)

97'

2:1

19.03.2015

ЛЕ

1/8

Евгений КОНОПЛЯНКА

Днепр

Аякс (г)

97'

1:2

02.08.2018

ЛЕ

КР2

Руслан ФОМИН

Мариуполь

Юргорден (д)

97' (п)

2:1

* автогол.

 

ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    bullyUA
    bullyUA, 26.08.2021 12:37
    0
    Я тоже думаю, что Рубен Агилар подпольно играет за Шахтер.
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    New Zealander
    New Zealander, 26.08.2021 11:46
    +2
    Гол- шедевр. Это ж надо было Мудрику так попасть в верхний кончик бутсы того чувака. Уверен что Миша целился в тот кончик и все так было задумано. Все по бильярдному. Кий - шар в шар и в лунку
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