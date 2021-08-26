Владимир МИКИТИН: «Заре нужно постараться забить быстрый гол Рапиду»

Специалист – о предстоящем матче луганчан в Лиге Европы

  • 26.08.2021 11:17
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Владимир МИКИТИН: «Заре нужно постараться забить быстрый гол Рапиду»
© ФК Заря Луганск. Владимир Микитин

Экс-игрок национальной сборной Украины Владимир Микитин поделился ожиданиями от ответного матча луганской «Зари» против австрийского «Рапида» в плей-офф квалификации Лиги Европы.

«Шансы у луганчан на выход в следующий раунд остались, но они минимальны. Очень много будет зависеть от того, удастся ли «Заре» забить быстрый гол. В Вене защита «Рапида» не выглядела непроходимой, просто наши не преуспели в реализации голевых моментов. Нужно наверстывать упущенное.

Во-вторых, луганчанам необходимо брать пример с «Шахтера», который вчера в поединке с «Монако» порадовал волевыми качествами.

И еще в таких решающих матчах важно, чтобы удача была на твоей стороне. Единственное в чем уверен, поддержка 12 игрока - болельщиков «Заре» - гарантирована. Это очень важное подспорье. Футболисты «Шахтера» подтвердят», - сказал Микитин.

Матч «Заря» – «Рапид» состоится 26 августа на стадионе «Славутич-Арена» в Запорожье. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30. Напомним, первая встреча завершилась победой австрийцев - 3:0.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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