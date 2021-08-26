Шахтер третий раз в истории сумел отыграть фору в два гола

Для украинских клубов это 11-й подобный камбэк в еврокубках

  • 26.08.2021 10:51
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Шахтер третий раз в истории сумел отыграть фору в два гола
© ФК Шахтер Донецк

«Шахтер», уступая 0:2 «Монако»  по ходу матча, сумел все же избежать поражения. Это третий подобный камбэк горняков в еврокубках. Ранее, проигрывая 1:3, оранжево-черные добились в итоге ничейного результата с загребским «Динамо» в групповом раунде Лиги чемпионов-2019/20 и с «Бенфикой» в 1/16 финала Лиги Европы-2019/20. Всего же украинским клубам удавалось отыгрывать фору в два гола в еврокубках 11 раз. Трижды - «Динамо» и «Шахтеру», дважды - «Днепру», по разу - «Александрии», «Металлисту» и донецкому «Металлургу».

Украинские клубы, отыгрывавшие два гола в еврокубковых матчах

Дата

Ранг

Стадия

Клуб

Соперник

Счет

14.09.1994

ЛЧ

ГТ

Динамо

Спартак М (д)

3:2

25.08.1999

ЛЧ

КР3

Динамо

Ольборг (д)

2:2

19.09.2002

КУ

1/64

Металлург Д

Вердер (д)

2:2

11.08.2005

КУ

КР2

Днепр

Бананц (г)

4:2

22.07.2006

КИ

Р3

Днепр

Марсель (д)

2:2

26.08.2010

ЛЕ

КР2

Металлист

Омония (д)

2:2

28.09.2017

ЛЕ

ГТ

Динамо

Партизан (г)

3:2

06.11.2019

ЛЧ

ГТ

Шахтер

Динамо З (г)

3:3

07.11.2019

ЛЕ

ГТ

Александрия

Сент-Этьен (д)

2:2

27.02.2020

ЛЕ

1/16

Шахтер

Бенфика (г)

3:3

25.08.2021

ЛЧ

КР4

Шахтер

Монако (д)

2:2
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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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