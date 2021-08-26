Шахтер третий раз в истории сумел отыграть фору в два гола

«Шахтер», уступая 0:2 «Монако» по ходу матча, сумел все же избежать поражения. Это третий подобный камбэк горняков в еврокубках. Ранее, проигрывая 1:3, оранжево-черные добились в итоге ничейного результата с загребским «Динамо» в групповом раунде Лиги чемпионов-2019/20 и с «Бенфикой» в 1/16 финала Лиги Европы-2019/20. Всего же украинским клубам удавалось отыгрывать фору в два гола в еврокубках 11 раз. Трижды - «Динамо» и «Шахтеру», дважды - «Днепру», по разу - «Александрии», «Металлисту» и донецкому «Металлургу».

Украинские клубы, отыгрывавшие два гола в еврокубковых матчах