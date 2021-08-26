В матче с «Монако» (2:2) «Шахтер» забил 400-й мяч в еврокубках. Его автором на 114-й минуте встречи стал… защитник монегасков Рубен Агилар, поразивший собственные ворота. 204 раза горняки отличились в Лиге чемпионов, 159 - в Лиге Европе (Кубке УЕФА), 32 - в Кубке кубков и 5 - в Кубке Интертото. 219 голов оранжево-черные записали в свой актив дома, 175 - в гостях, 6 - на нейтральном поле. 390 мячей забили 81 футболист дончан, а еще 10 - игроки соперников в свои ворота. 238 раз оказались на высоте 39 легионеров горняков и 152 - 42 украинца. Список лучших еврокубковых бомбардиров «Шахтера» возглавляет бразильский квартет: Луис Адриану - 32 гола, Жадсон - 17, Брандау - 15 и Фернандинью - 13.
Юбилейные голы «Шахтера» в еврокубках
|
Гол
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Автор гола
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
1-й
|
15.09.1976
|
КУ
|
1/32
|
Владимир РОГОВСКИЙ
|
Динамо Б (д)
|
3’ (0:0)
|
3:0
|
100-й
|
01.10.2002
|
КУ
|
Р1
|
Мариуш ЛЕВАНДОВСКИ
|
Аустрия (д)
|
78’ (1:0)
|
1:0
|
200-й
|
20.08.2009
|
ЛЕ
|
КР4
|
Алексей ГАЙ
|
Сивасспор (г)
|
6’ (1:0)
|
3:0
|
300-й
|
10.03.2016
|
ЛЕ
|
1/8
|
ТАЙСОН
|
Андерлехт (д)
|
21’ (1:0)
|
3:1
|
400-й
|
25.08.2021
|
ЛЧ
|
КР4
|
Рубен АГИЛАР*
|
Монако (д)
|
114’ (2:2)
|
2:2
* автогол.
ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; Р1 - первый раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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