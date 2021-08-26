Шахтер забил 400-й мяч в еврокубках

Автором юбилейного гола стал… защитник «Монако» Рубен Агилар

  • 26.08.2021 11:00
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Шахтер забил 400-й мяч в еврокубках
© ФК Шахтер Донецк. Владислав Мудрик

В матче с «Монако» (2:2) «Шахтер» забил 400-й мяч в еврокубках. Его автором на 114-й минуте встречи стал… защитник монегасков Рубен Агилар, поразивший собственные ворота. 204 раза горняки отличились в Лиге чемпионов, 159 - в Лиге Европе (Кубке УЕФА), 32 - в Кубке кубков и 5 - в Кубке Интертото. 219 голов оранжево-черные записали в свой актив дома, 175 - в гостях, 6 - на нейтральном поле. 390 мячей забили 81 футболист дончан, а еще 10 - игроки соперников в свои ворота. 238 раз оказались на высоте 39 легионеров горняков и 152 - 42 украинца. Список лучших еврокубковых бомбардиров «Шахтера» возглавляет бразильский квартет: Луис Адриану - 32 гола, Жадсон - 17, Брандау - 15 и Фернандинью - 13.

Юбилейные голы «Шахтера» в еврокубках

Гол 

Дата 

Ранг

Стадия

Автор гола 

Соперник 

Минута

Счет

1-й 

15.09.1976 

КУ 

1/32 

Владимир РОГОВСКИЙ 

Динамо Б (д)

3’ (0:0)

3:0

100-й

01.10.2002 

КУ 

Р1 

Мариуш ЛЕВАНДОВСКИ 

Аустрия (д)

78’ (1:0)

1:0

200-й

20.08.2009 

ЛЕ 

КР4 

Алексей ГАЙ 

Сивасспор (г)

6’ (1:0)

3:0

300-й

10.03.2016 

ЛЕ 

1/8 

ТАЙСОН

Андерлехт (д)

21’ (1:0)

3:1

400-й

25.08.2021 

ЛЧ 

КР4 

Рубен АГИЛАР*

Монако (д)

114’ (2:2)

2:2

* автогол.

ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; Р1 - первый раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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