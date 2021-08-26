В матче с «Монако» (2:2) «Шахтер» забил 400-й мяч в еврокубках. Его автором на 114-й минуте встречи стал… защитник монегасков Рубен Агилар, поразивший собственные ворота. 204 раза горняки отличились в Лиге чемпионов, 159 - в Лиге Европе (Кубке УЕФА), 32 - в Кубке кубков и 5 - в Кубке Интертото. 219 голов оранжево-черные записали в свой актив дома, 175 - в гостях, 6 - на нейтральном поле. 390 мячей забили 81 футболист дончан, а еще 10 - игроки соперников в свои ворота. 238 раз оказались на высоте 39 легионеров горняков и 152 - 42 украинца. Список лучших еврокубковых бомбардиров «Шахтера» возглавляет бразильский квартет: Луис Адриану - 32 гола, Жадсон - 17, Брандау - 15 и Фернандинью - 13.

Юбилейные голы «Шахтера» в еврокубках

Гол Дата Ранг Стадия Автор гола Соперник Минута Счет 1-й 15.09.1976 КУ 1/32 Владимир РОГОВСКИЙ Динамо Б (д) 3’ (0:0) 3:0 100-й 01.10.2002 КУ Р1 Мариуш ЛЕВАНДОВСКИ Аустрия (д) 78’ (1:0) 1:0 200-й 20.08.2009 ЛЕ КР4 Алексей ГАЙ Сивасспор (г) 6’ (1:0) 3:0 300-й 10.03.2016 ЛЕ 1/8 ТАЙСОН Андерлехт (д) 21’ (1:0) 3:1 400-й 25.08.2021 ЛЧ КР4 Рубен АГИЛАР* Монако (д) 114’ (2:2) 2:2

* автогол.

ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; Р1 - первый раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.