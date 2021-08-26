Поль ПОГБА: «Варану не нужна моя помощь в адаптации»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба рассказал, как протекает адаптация новичка Рафаэля Варана.
«Варану не нужна моя помощь в плане адаптации. Он зрелый, опытный футболист. Рафаэль со всеми хорошо ладит в команде, проявляет себя в раздевалке, это очень важно в футболе. У Варана огромный опыт, который он может передать команде.
Думаю, у Варана есть чему поучиться. Он играл с лучшими, видел лучших футболистов в мире, как я уже сказал, он может дать совет, передать свой опыт и характер», - сказал Погба.
Источник — ФК Манчестер Юнайтед
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