Поль ПОГБА: «Варану не нужна моя помощь в адаптации»

Хавбек «Манчестер Юнайтед» – о новом одноклубнике

  • 26.08.2021 09:36
  • 164 просмотра
  • 0 комментариев
Поль ПОГБА: «Варану не нужна моя помощь в адаптации»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба рассказал, как протекает адаптация новичка Рафаэля Варана.

«Варану не нужна моя помощь в плане адаптации. Он зрелый, опытный футболист. Рафаэль со всеми хорошо ладит в команде, проявляет себя в раздевалке, это очень важно в футболе. У Варана огромный опыт, который он может передать команде.

Думаю, у Варана есть чему поучиться. Он играл с лучшими, видел лучших футболистов в мире, как я уже сказал, он может дать совет, передать свой опыт и характер», - сказал Погба.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Манчестер Юнайтед

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности