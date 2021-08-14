ОФИЦИАЛЬНО. Варан подписал 4-летний контракт с Манчестер Юнайтед

28-летний защитник сборной Франции Рафаэль Варан официально стал игроком «Манчестер Юнайтед».

Договор рассчитан до июня 2025 года. В новом клубе Варан будет играть под 19-м номером.

Футболиста представили на «Олд Траффорд» перед матчем 1-го тура АПЛ с «Лидсом».

Варан ранее выступал за мадридский «Реал», в котором провел 360 матчей. Выиграл три чемпионата Испании, Кубок Испании, четыре трофея Лиги чемпионов и три Суперкубка УЕФА.

Напомним, МЮ и «Реал» официально договорились о трансфере Варана еще в конце июля.