ОФИЦИАЛЬНО. Варан подписал 4-летний контракт с Манчестер Юнайтед

Французский защитник будет играть под 19-м номером

  • 14.08.2021 15:06
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ОФИЦИАЛЬНО. Варан подписал 4-летний контракт с Манчестер Юнайтед
© ФК Манчестер Юнайтед. Рафаэль Варан

28-летний защитник сборной Франции Рафаэль Варан официально стал игроком «Манчестер Юнайтед».

Договор рассчитан до июня 2025 года. В новом клубе Варан будет играть под 19-м номером.

Футболиста представили на «Олд Траффорд» перед матчем 1-го тура АПЛ с «Лидсом».

Варан ранее выступал за мадридский «Реал», в котором провел 360 матчей. Выиграл три чемпионата Испании, Кубок Испании, четыре трофея Лиги чемпионов и три Суперкубка УЕФА.

Напомним, МЮ и «Реал» официально договорились о трансфере Варана еще в конце июля.

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Источник — ФК Манчестер Юнайтед

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