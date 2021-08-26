Виталий ВЕРНИДУБ: «Мы готовы исправить ситуацию»

Защитник луганской «Зари» Виталий Вернидуб поделился ожиданиями от матча против австрийского «Рапида» в плей-офф квалификации Лиги Европы.
«Команда серьезным образом готовится к игре. Мы все прекрасно понимаем, что в прошлый четверг, можно сказать, нам где-то не повезло. Мы доминировали, играли намного лучше соперника. В сегодняшней игре расставим все точки над «і». Мы мотивированы и готовы исправить ситуацию», - сказал Вернидуб.
Матч «Заря» – «Рапид» состоится 26 августа на стадионе «Славутич-Арена» в Запорожье. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30. Напомним, первая встреча завершилась победой австрийцев - 3:0.
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.