Виталий ВЕРНИДУБ: «Мы готовы исправить ситуацию»

Защитник «Зари» уверяет, что команда способна отыграться после 0:3 в Австрии

  • 26.08.2021 09:17
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Виталий ВЕРНИДУБ: «Мы готовы исправить ситуацию»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Вернидуб

Защитник луганской «Зари» Виталий Вернидуб поделился ожиданиями от матча против австрийского «Рапида» в плей-офф квалификации Лиги Европы.

«Команда серьезным образом готовится к игре. Мы все прекрасно понимаем, что в прошлый четверг, можно сказать, нам где-то не повезло. Мы доминировали, играли намного лучше соперника. В сегодняшней игре расставим все точки над «і». Мы мотивированы и готовы исправить ситуацию», - сказал Вернидуб.

Матч «Заря» – «Рапид» состоится 26 августа на стадионе «Славутич-Арена» в Запорожье. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30. Напомним, первая встреча завершилась победой австрийцев - 3:0.

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Источник — Футбол 1/2/3

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