ФОТО. Как Шериф Вернидуба радовался выходу в групповой этап Лиги чемпионов

Тираспольский клуб стал первой командой из Молдовы на этом этапе турнира

  • 26.08.2021 05:28
  • 4053 просмотра
  • 3 комментария
ФОТО. Как Шериф Вернидуба радовался выходу в групповой этап Лиги чемпионов
© ФК Шериф

Тираспольский «Шериф» под руководством украинского тренера Юрия Вернидуба обыграл загребское «Динамо» по сумме двух матчей (3:0, 0:0) и вышел в групповой этап Лиги чемпионов.

Радость команды сложно переоценить, ведь «Шериф» стал первым клубом из Молдовы на этом этапе престижного турнира.

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Источник — ФК Шериф Тирасполь

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    ksv240653
    ksv240653, 26.08.2021 06:53
    0
    Юрий Вернидуб доказал своей работой в разных командах разных стран, что является хорошим специалистом. Успехов ему и в дальнейшем. Дебил пАвелко этого не понимает т.к. является профаном на своей должности.
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    Саша Зардунов
    online
    Саша Зардунов, 26.08.2021 05:41
    +2
    Круто конечно как для Молдавии. Образец для многих украинских клубов.
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    Salamon
    online
    Salamon, 26.08.2021 05:36
    0
    Накидають хлопці ще багатьом...Добра команда !!!
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