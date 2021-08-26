ФОТО. Как Шериф Вернидуба радовался выходу в групповой этап Лиги чемпионов

Тираспольский «Шериф» под руководством украинского тренера Юрия Вернидуба обыграл загребское «Динамо» по сумме двух матчей (3:0, 0:0) и вышел в групповой этап Лиги чемпионов.
Радость команды сложно переоценить, ведь «Шериф» стал первым клубом из Молдовы на этом этапе престижного турнира.
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Источник — ФК Шериф Тирасполь
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