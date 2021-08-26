ДОДО: «Квалифицировались. Как здорово!»

22-летний бразильский правый защитник донецкого «Шахтера» Додо прокомментировал выход «горняков» в групповой этап Лиги чемпионов после поединка с «Монако» (2:2).
«Квалифицировались. Как здорово! Лига чемпионов», — написал Додо, комментируя фото с поединка.
Додо вышел на поле в стартовом составе «Шахтера» и провел полный матч.
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Источник — Instagram
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