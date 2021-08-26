ФОТО. Рапид опробовал газон Славутич-Арены

Венский «Рапид» прибыл в Украину на ответный матч 4-го квалификационного раунда Лиги Европы с луганской «Зарей».

Вечером в среду, 25 августа, «Рапид» провел тренировку в Запорожье на стадионе «Славутич-Арена».

Поединок «Заря» — «Рапид» состоится в четверг, 26 августа, в 19:30. Первый матч завершился поражением луганской команды со счетом 0:3.