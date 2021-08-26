Андрей ПЯТОВ: «Еще пошумим»

37-летний украинский вратарь «Шахтера» Андрей Пятов подвел итоги ничьей с «Монако» (2:2), которая позволила «горнякам» пробиться в групповой этап Лиги чемпионов.

«Еще пошумим.

Спасибо, болельщики, что были с нами до финальной минуты», — написал Андрей после матча.

Пятов вышел на поле в стартовом составе «Шахтера» и провел полный матч.