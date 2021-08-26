Андрей ПЯТОВ: «Еще пошумим»

37-летний украинский вратарь «Шахтера» Андрей Пятов подвел итоги ничьей с «Монако» (2:2), которая позволила «горнякам» пробиться в групповой этап Лиги чемпионов.
«Еще пошумим.
Спасибо, болельщики, что были с нами до финальной минуты», — написал Андрей после матча.
Пятов вышел на поле в стартовом составе «Шахтера» и провел полный матч.
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Источник — Instagram
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