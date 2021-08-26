Беньямин ВЕРБИЧ: «Надеюсь, мой сын будет играть за Динамо»

Радостное и яркое событие произошло в семье киевского динамовца Беньямина Вербича.

В воскресенье вечером его девушка Альвина родила сына. Вербич рассказал подробнее о том, какое имя пара выбрала для малыша, и за какой клуб он бы хотел, чтобы сын играл в будущем.