Беньямин ВЕРБИЧ: «Надеюсь, мой сын будет играть за Динамо»

Радостное и яркое событие произошло в семье киевского динамовца Беньямина Вербича.
В воскресенье вечером его девушка Альвина родила сына. Вербич рассказал подробнее о том, какое имя пара выбрала для малыша, и за какой клуб он бы хотел, чтобы сын играл в будущем.
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Источник — ФК Динамо Киев
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