Нико КОВАЧ: «Пятов играл феноменально. Нам помешали его сейвы»

Тренер «Монако» подвел итоги поединка с донецким «Шахтером» (2:2)

  • 26.08.2021 02:24
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  • 5 комментариев
Нико КОВАЧ: «Пятов играл феноменально. Нам помешали его сейвы»
© ФК Шахтер Донецк. Нико Ковач

Главный тренер «Монако» Нико Ковач – об ответном матче квалификации Лиги чемпионов с «Шахтером» (2:2).

– Что мешало команде играть в такой же футбол в домашнем матче? Как вы относитесь к отмене правила выездного гола?
– По поводу правила выездного гола могу сказать, что решение уже принято и нет смысла что-то комментировать. Что касается качества игры, то из общих 210 минут мы доминировали 190 минут, согласитесь. Но у нас не получилось 30 минут первого тайма. Футбол жесток, так бывает, но я горжусь своими игроками, они заставили «Шахтер» сыграть в несвойственный для них футбол. Соперник использовал длинные передачи, было мало короткого паса. Я доволен той игрой, что мы показали.

– Чем была вызвана двойная замена Головина и Бен-Йеддера? Показалось, после этого игра команды в атаке ослабла.
– Я не совсем с вами согласен, потому что Бен-Йеддер сыграл 75 минут и сделал все что мог. Головин также подошел и сказал, что еще пару минут и ему нужен отдых. Я с вами не согласен, плюс у Кевина были неплохие шансы в атаке, но феноменально играл Пятов. Замены должны были быть, потому что был мощный ритм с нашей стороны и надо было что-то менять, чтобы его поддерживать. Мы сами виноваты, что не смогли решить в свою пользу этот матч в первом тайме. Были моменты, выход один на один, но помешали замечательные сейвы Пятова. Даже если посмотреть по статистике, то у «Шахтера» лишь один удар в створ ворот и два гола. Может, это и нечестно, но жизнь продолжается.

– Эмоции были не только на поле, но и за его пределами. Что вы не поделили с Де Дзерби?
– Ничего особенного не было.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(15 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    New Zealander
    New Zealander, 26.08.2021 03:06
    +1
    New Zealander, 26.08.2021 02:58
    Мне понравился комментарий Дзерби, который ещё не выставили тут на спорт уа. Дзерби сказал: "Может у нас и нет таких классных игроков, но зато у нас есть сердце и яйца, а сердце и яйца - не купишь на трансфермаркете"
    А че минусуем? Он действительно это сказал. Сами почитаете
    Ссылка
    New Zealander
    New Zealander, 26.08.2021 02:58
    +1
    Мне понравился комментарий Дзерби, который ещё не выставили тут на спорт уа. Дзерби сказал: "Может у нас и нет таких классных игроков, но зато у нас есть сердце и яйца, а сердце и яйца - не купишь на трансфермаркете"
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    MAkS7777⚒⚒
    online
    MAkS7777⚒⚒, 26.08.2021 02:44
    +2
    То Трубин ему виноват то Пятов ,побеждает сильнейший ,а вратари у шахты правда топ уровня,так и играйте и в группе ЛЧ !!
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    ivan.svetliy
    online
    ivan.svetliy, 26.08.2021 02:39
    +2
    Тренер выглядит наглым и самодовольным! Тем приятнее, что его так нагнула фортуна. А еще - у него еще хуже с математикой, чем у Де Зерби. Т.к. 210 - 190 не равно 30!
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    folomkin99
    online
    folomkin99, 26.08.2021 02:31
    -2
    не всегда побеждают сильнейшие
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