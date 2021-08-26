ПЕДРИНЬО: «Рад быть частью этой команды»

23-летний бразильский полузащитник донецкого «Шахтера» Педриньо прокомментировал выход «горняков» в групповой этап Лиги чемпионов после ничьей с «Монако» (2:2).
«Рад быть частью этой команды. Классифицировались в Лигу чемпионов», — написал Педриньо.
Из-за травмы Педриньо не вошел в заявку «Шахтера» на ответный матч с «Монако».
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