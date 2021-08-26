Сергей ПАЛКИН: «В группе ЛЧ можно с ПСЖ сыграть. Там есть неплохие игроки»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал сложную победу над «Монако» и выход в групповой этап Лиги чемпионов.

«Первый тайм инфарктный. Мы вообще не играли в свой футбол, некоторые игроки выпадали. Первый тайм был за «Монако» полностью. Спасибо болельщикам, что оставались до последнего даже при счете 2:0. Поддерживали нас».

«Молодым ребятам нужно время. Это была игра сезона для нас, но мы уже в группе Лиги чемпионов, а там нам будет легче оттачивать то, что Роберто Де Дзерби хочет видеть».

«Если брать экономическую сторону медали, то это была очень важная игра. И как с точки зрения бонусов УЕФА, так и тех игроков, которых мы приобрели. Так что со всех точек зрения, в том числе экономической, это была игра года».

«Жеребьевка группы? Ребята шутят, что можно было с ПСЖ встретиться, там образовался неплохой подбор игроков. Будет интересно посмотреть», - сказал Палкин.

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоится 26 августа, начало в 19:00.