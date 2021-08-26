Сергей ПАЛКИН: «В группе ЛЧ можно с ПСЖ сыграть. Там есть неплохие игроки»

Генеральный директор клуба оценил выход в группу Лиги чемпионов

  • 26.08.2021 01:24
  • 1174 просмотра
  • 8 комментариев
Сергей ПАЛКИН: «В группе ЛЧ можно с ПСЖ сыграть. Там есть неплохие игроки»
© shakhtar.com

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал сложную победу над «Монако» и выход в групповой этап Лиги чемпионов.

«Первый тайм инфарктный. Мы вообще не играли в свой футбол, некоторые игроки выпадали. Первый тайм был за «Монако» полностью. Спасибо болельщикам, что оставались до последнего даже при счете 2:0. Поддерживали нас».

«Молодым ребятам нужно время. Это была игра сезона для нас, но мы уже в группе Лиги чемпионов, а там нам будет легче оттачивать то, что Роберто Де Дзерби хочет видеть».

«Если брать экономическую сторону медали, то это была очень важная игра. И как с точки зрения бонусов УЕФА, так и тех игроков, которых мы приобрели. Так что со всех точек зрения, в том числе экономической, это была игра года».

«Жеребьевка группы? Ребята шутят, что можно было с ПСЖ встретиться, там образовался неплохой подбор игроков. Будет интересно посмотреть», - сказал Палкин.

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоится 26 августа, начало в 19:00.

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Источник — MEGOGO

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    kolobok
    online
    kolobok, 26.08.2021 02:07
    -2
    Чтобы потом как проиграют, были отмазки что от гранда, а не из-за плохого менеджмента Палкина.
    Ссылка
    folomkin99
    online
    folomkin99, 26.08.2021 01:58
    0
    наши канешно лучше, но там тоже неплохие
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    ivan.svetliy
    online
    ivan.svetliy, 26.08.2021 01:46 (изменен)
    +2
    --smart--Forever, 26.08.2021 01:37
    Чебуратор, у тебя вообще есть чувство юмора, которое продемонстрировал Сергей Анатольич???
    Тот человек совсем ослеп в своей ненависти
    Ссылка
    Иван Иванов
    online
    Иван Иванов, 26.08.2021 01:39
    +1
    Правильно, надо хайпить на мясе, им всё равно. а нам приятно
    Ссылка
    BekXan
    BekXan, 26.08.2021 01:39
    -1
    Когда Палкин идиот и палиться.В Группе нада набирать по максимуму и лучше пусть будет менее сильные клубы.
    Ссылка
    --smart--Forever
    online
    --smart--Forever, 26.08.2021 01:37
    +7
    Тарас Піпко, 26.08.2021 01:35
    У ПСЖ "непоганий підбір гравців"?!???? Палкін про ПСЖ останній раз щось чув років десять назад?
    Чебуратор, у тебя вообще есть чувство юмора, которое продемонстрировал Сергей Анатольич???
    Ссылка
    Тарас Піпко
    online
    Тарас Піпко, 26.08.2021 01:35
    -7
    У ПСЖ "непоганий підбір гравців"?!???? Палкін про ПСЖ останній раз щось чув років десять назад?
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 26.08.2021 01:29
    +5
    Главное прошли, а там как карта ляжет.
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