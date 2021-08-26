ФОТО. Как Шахтер праздновал выход в групповой этап Лиги чемпионов

Донецкий «Шахтер» вышел в групповой этап Лиги чемпионов. В 4-м квалификационном раунде «горняки» прошли «Монако» (1:0, 2:2).
После ответного поединка донецкая команда, празднуя, сделала групповое фото в раздевалке стадиона «Металлист».
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоится в четверг, 26 августа, в 19:00.
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Источник — ФК Шахтер Донецк
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