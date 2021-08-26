МАРЛОС: «Надеюсь, Шахтер проведет классную Лигу чемпионов»

«Шахтер» в напряженном матче прошел «Монако» и пробился в групповой этап Лиги чемпионов. Игру прокомментировал хавбек Марлос.

«Это тяжелый матч против квалифицированного соперника. Сложно проводить такие поединки. Они приезжают к нам домой и все время прессингуют. У нас много молодых и талантливых ребят, и, думаю, вскоре они получат опыт для таких матчей. А мы, опытные игроки, им помогаем. Я счастлив пройти в группу Лиги чемпионов, где молодые ребята станут еще лучше».

«Надеюсь, благодаря нашему опыту и классу команды мы проведем классную Лигу чемпионов. Верю, что я являюсь примером для молодых ребят, так как я давно в команде. А молодые будут учиться».

«Харьков? Понятно, что это особенный стадион для меня. Вчера видел президента «Металлиста» Александра Ярославского. Это напомнило тех людей, кто был со старта моей карьеры в Украине», - сказал Марлос.