МАРЛОС: «Надеюсь, Шахтер проведет классную Лигу чемпионов»

Хавбек оценил выход команды в группу Лиги чемпионов

  • 26.08.2021 01:17
  • 900 просмотров
  • 7 комментариев
МАРЛОС: «Надеюсь, Шахтер проведет классную Лигу чемпионов»
© shakhtar.com

«Шахтер» в напряженном матче прошел «Монако» и пробился в групповой этап Лиги чемпионов. Игру прокомментировал хавбек Марлос.

«Это тяжелый матч против квалифицированного соперника. Сложно проводить такие поединки. Они приезжают к нам домой и все время прессингуют. У нас много молодых и талантливых ребят, и, думаю, вскоре они получат опыт для таких матчей. А мы, опытные игроки, им помогаем. Я счастлив пройти в группу Лиги чемпионов, где молодые ребята станут еще лучше».

«Надеюсь, благодаря нашему опыту и классу команды мы проведем классную Лигу чемпионов. Верю, что я являюсь примером для молодых ребят, так как я давно в команде. А молодые будут учиться».

«Харьков? Понятно, что это особенный стадион для меня. Вчера видел президента «Металлиста» Александра Ярославского. Это напомнило тех людей, кто был со старта моей карьеры в Украине», - сказал Марлос.

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Источник — MEGOGO

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Олексій Коваль
    online
    Олексій Коваль, 26.08.2021 01:57
    +1
    Очень хорошо отношусь к Марлосу, он был и есть отличный игрок
    Ссылка
    --smart--Forever
    online
    --smart--Forever, 26.08.2021 01:40
    +4
    Кто-бы что не говорил, про Марлоса, НО пля, он игрок - ТОП уровня
    Теперь можете кинуть в меня камень
    Ссылка
    Джон Вікліф
    Джон Вікліф, 26.08.2021 01:33
    +4
    Марлос - вболівальники тебе люблять і поважають!! А про Петракова - не бери собі в голову. Люди з заниженою самооцінкою завжди стараються піднятись за рахунок інших.
    Ссылка
    wladimir_skidan
    online
    wladimir_skidan, 26.08.2021 01:28
    +3
    Ромка ты лучший
    Ссылка
    Алексей Ильин
    online
    Алексей Ильин, 26.08.2021 01:26
    +5
    Марлос - это профи до мозга костей, может быть не в форме, но пашет и всегда возвращается на топ уровень.
    Ссылка
    dnk-msk
    dnk-msk, 26.08.2021 01:22
    +6
    Дорогой Марлосенко, если бы ты знал и, надеюсь, ты чувствуешь, как тебя любят болельщики!
    Не только Шахтера, но и Сборной!
    Да, ты уже не играешь на былом уровне весь матч, но когда выходишь на замены, всё сразу понятно
    Даже в таком футбольном возрасте класс есть класс!
    Ты прекрасный игрок и просто хороший мужик!
    Удачи в ЛЧ!
    Ссылка
    name_footbol
    online
    name_footbol, 26.08.2021 01:19
    +5
    Браво Марлос!
    Ссылка
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