Михаил МУДРИК: «Хотел отдать пас, но с Божьей помощью залетело в ворота»

Хавбек оценил выход команды в группу Лиги чемпионов

  • 26.08.2021 01:01
  • 2612 просмотров
  • 13 комментариев
Михаил МУДРИК: «Хотел отдать пас, но с Божьей помощью залетело в ворота»
© shakhtar.com

Полузащитник Михаил Мудрик, который своими действиями в матче с «Монако» помог «Шахтеру» пройти в групповой этап Лиги чемпионов, прокомментировал успех команды.

«Просто не описать эмоции, ради этого стоит жить. Очень рад, что помог команде достичь того результата, который нам нужен. Этот результат - для всех болельщиков «Шахтера» и всех, кто за нас болел».

«Рикошет в овертайме? Да, я видел и хотел отдать Алану, но с Божьей помощью залетело в ворота. Игра тяжелая, было сложно войти, но я не боялся этой ответственности».

«Критика в мой адрес? Я уже привык. Пусть критикуют, если людям так лучше. Не критикуют того, кто ничего не делает», - сказал Мудрик.

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Источник — MEGOGO

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    New Zealander
    New Zealander, 26.08.2021 02:04
    0
    Но как говориться везёт сильнейшим!!! Может когда то и динамовцам начнёт везти в матчах с такими соперниками как Юве, Барса и Вильяреал. Пока же только Шахтёру везёт... с Реалом, Интером, Монако... Это о чем-то тоже говорит наверное
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    Тарас Піпко
    online
    Тарас Піпко, 26.08.2021 01:31
    -1
    Roger, 26.08.2021 01:06
    Михаил, богов нет, это называется воля случая и физика.
    У случая воли нет, а про физику это Ты сказал как в воду перднул! И что бы о проходе Шахтера кто ни думал это его личное дело, ведь ребята из Шахтера могут на любое недовольство ответить: УСПЕХ В ОПРАВДАНИИ НЕ НУЖДАЕТСЯ. Поэтому, грамотный ты наш, засунь свое "авторитетное" мнение вместе со своими замечаниями куда-нибудь подальше.
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    Invulnerable
    online
    Invulnerable, 26.08.2021 01:17
    +2
    Реакции не хватает , а так во многом хорош, может и в Европе оказаться
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    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 26.08.2021 01:15
    +3
    folomkin99, 26.08.2021 01:09
    вроде толкового тренера нашли, по крайней мере он доверяет молодым футболистам.
    Может хоть ДДР4 их отучит опускать руки при первом пропущенном. А то при Каштру эта напасть захватила команду.
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    Face Control
    Face Control, 26.08.2021 01:13
    +6
    Миша, за тобой будущее!
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    folomkin99
    online
    folomkin99, 26.08.2021 01:09
    +5
    Ilya , 26.08.2021 01:04
    Дайте парню время, чуть больше опыт и толкового тренера, все у него будет.
    вроде толкового тренера нашли, по крайней мере он доверяет молодым футболистам.
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    Empty
    online
    Empty, 26.08.2021 01:08
    +8
    С техникой у парня порядок кто смотрел юниорские игры сборной и юниоры шд лч .. тот поймет ..
    Уверенность нужно парню .. и все
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    KoPoJIb_KpoToB
    online
    KoPoJIb_KpoToB, 26.08.2021 01:08
    -3
    Господь! Господь!
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    kolobok
    online
    kolobok, 26.08.2021 01:07
    -5
    Скрепы сила
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    Roger
    online
    Roger, 26.08.2021 01:06
    -9
    Михаил, богов нет, это называется воля случая и физика.
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    Oleh Nahornyi
    online
    Oleh Nahornyi, 26.08.2021 01:05
    +17
    Красавчик Міша,помаленьку з хорошим тренером,будеш топом!
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    umnuy2
    online
    umnuy2, 26.08.2021 01:05
    -5
    иди тренируй дриблинг малой
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    Ilya
    Ilya , 26.08.2021 01:04
    +17
    Дайте парню время, чуть больше опыт и толкового тренера, все у него будет.
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