Михаил МУДРИК: «Хотел отдать пас, но с Божьей помощью залетело в ворота»

Полузащитник Михаил Мудрик, который своими действиями в матче с «Монако» помог «Шахтеру» пройти в групповой этап Лиги чемпионов, прокомментировал успех команды.

«Просто не описать эмоции, ради этого стоит жить. Очень рад, что помог команде достичь того результата, который нам нужен. Этот результат - для всех болельщиков «Шахтера» и всех, кто за нас болел».

«Рикошет в овертайме? Да, я видел и хотел отдать Алану, но с Божьей помощью залетело в ворота. Игра тяжелая, было сложно войти, но я не боялся этой ответственности».

«Критика в мой адрес? Я уже привык. Пусть критикуют, если людям так лучше. Не критикуют того, кто ничего не делает», - сказал Мудрик.