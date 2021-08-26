ВИДЕО. Мудрик затащил в группу ЛЧ. Как Шахтер забивал самый важный гол

В ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Шахтер» в дополнительное время вырвал общую победу над «Монако» (1:0 и 2:2).

На 114-й минуте Мудрик простреливал слева, а Агиляр по очень странной траектории срезал мяч в свои ворота.