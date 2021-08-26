ВИДЕО. Мудрик затащил в группу ЛЧ. Как Шахтер забивал самый важный гол

Повезло сильнейшей команде

  • 26.08.2021 00:51
  • 3681 просмотр
  • 6 комментариев
ВИДЕО. Мудрик затащил в группу ЛЧ. Как Шахтер забивал самый важный гол
© ФК Шахтер Донецк

В ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Шахтер» в дополнительное время вырвал общую победу над «Монако» (1:0 и 2:2).

На 114-й минуте Мудрик простреливал слева, а Агиляр по очень странной траектории срезал мяч в свои ворота.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Face Control
    Face Control, 26.08.2021 01:14
    +1
    Ссылка
    Oleh Nahornyi
    Oleh Nahornyi, 26.08.2021 01:07
    +5
    rosti79, 26.08.2021 00:57
    вообще куда мудрик простреливал? там же не кого не было?
    На Патріка прострелював!
    Ссылка
    Игорь Нестеренко
    online
    Игорь Нестеренко, 26.08.2021 01:02
    +1
    Довбик і Мудрик футбольні герої 21-й рік, що ти робиш з нами
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    kolobok
    online
    kolobok, 26.08.2021 00:58
    +4
    У Мудрыка есть скороть, некоторая техника, но удара нет, если б с Мудрика и Соломона можна было б слепить одного игрока, то получился б хороший правый вингер.
    Ссылка
    rosti79
    online
    rosti79, 26.08.2021 00:57
    +2
    вообще куда мудрик простреливал? там же не кого не было?
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    newfootball
    newfootball, 26.08.2021 00:56
    -1
    На родной земле и рикошеты помогают.
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