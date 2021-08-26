Журналист: Манчестер Сити предложил Роналду контракт на два года

Английский клуб пытается заполучить звездного португальца

  • 26.08.2021 00:23
  • 1155 просмотров
  • 2 комментария
Журналист: Манчестер Сити предложил Роналду контракт на два года
© Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

«Манчестер Сити» предложил двухлетний контракт форварду «Ювентуса» Криштиану Роналду.
 
Об этом сообщает известный инсайдер Николо Скира.
 
По информации журналиста, агент Роналду Жорже Мендеш прибыл в Турин для обсуждения с представителями «Ювентуса» будущего своего клиента.

Ранее сообщалось, что «Сити» беспокоит вопрос зарплаты Роналду, и руководство не уверено, что сейчас потянет трансфер такого футболиста.

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Источник — Twitter

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Комментарии
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    igor_986
    online
    igor_986, 26.08.2021 00:43
    0
    Мне кажется что это не реально только по тому что он играл в МЮ, а так я бы посмотрел на него в АПЛ в клубе с максимальными задачами и в чемпе и в ЛЧ
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    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 26.08.2021 00:29
    0
    Не гоните, все хотят посмотреть на Роналду с Месси. Ну какое Сити?
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