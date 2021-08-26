Журналист: Манчестер Сити предложил Роналду контракт на два года

«Манчестер Сити» предложил двухлетний контракт форварду «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Об этом сообщает известный инсайдер Николо Скира.
По информации журналиста, агент Роналду Жорже Мендеш прибыл в Турин для обсуждения с представителями «Ювентуса» будущего своего клиента.
Ранее сообщалось, что «Сити» беспокоит вопрос зарплаты Роналду, и руководство не уверено, что сейчас потянет трансфер такого футболиста.
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Источник — Twitter
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