Ман Сити думает над подписанием Роналду. Команде нужен форвард

Кейна подписать не удалось, а времени осталось мало

  • 25.08.2021 22:30
  • 2224 просмотра
  • 3 комментария
Ман Сити думает над подписанием Роналду. Команде нужен форвард
© Getty Images/Global Images Ukraine

По информации итальянских и английских СМИ, «Манчестер Сити» меньше чем за неделю до закрытия трансферного окна срочно ищет форварда.

Клуб все усилия направил на Гарри Кейна, однако «Тоттенхэм» не отпустил нападающего, а наставнику Хосепу Гвардиоле нужен игрок атаки.

Одним из вариантов называют Криштиану Роналду, который находится в подвешенном состоянии в «Ювентусе».

В клубе были уверены, что португалец останется, но не против заработать на трансфере, если появится выгодное предложение, чтобы не терять игрока через год бесплатно.

Однако «Сити» беспокоит вопрос зарплаты Роналду, и руководство не уверено, что сейчас потянет трансфер такого футболиста.

Другим претендентом на Роналду является ПСЖ, который готов подписать игрока в случае продажи Килиана Мбаппе.

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Источник — ESPN

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Viktor Krichevskii
    online
    Viktor Krichevskii, 25.08.2021 22:56
    -1
    Бля...Селезнев поспешил....
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    Сергій Кулиняк
    Сергій Кулиняк, 25.08.2021 22:52
    +1
    и зачем он им ему 36 лет платить ему космическую зарплату тем более темп Апл и его возраст думаю тут все понятно
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    manticora1990
    online
    manticora1990, 25.08.2021 22:52
    -2
    зачем МС старый ДЕД??
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