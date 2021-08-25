Ман Сити думает над подписанием Роналду. Команде нужен форвард

По информации итальянских и английских СМИ, «Манчестер Сити» меньше чем за неделю до закрытия трансферного окна срочно ищет форварда.

Клуб все усилия направил на Гарри Кейна, однако «Тоттенхэм» не отпустил нападающего, а наставнику Хосепу Гвардиоле нужен игрок атаки.

Одним из вариантов называют Криштиану Роналду, который находится в подвешенном состоянии в «Ювентусе».

В клубе были уверены, что португалец останется, но не против заработать на трансфере, если появится выгодное предложение, чтобы не терять игрока через год бесплатно.

Однако «Сити» беспокоит вопрос зарплаты Роналду, и руководство не уверено, что сейчас потянет трансфер такого футболиста.

Другим претендентом на Роналду является ПСЖ, который готов подписать игрока в случае продажи Килиана Мбаппе.