СВИТОЛИНА – о матче с Ферро: «Это мой стиль, я так играю с самого детства»

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала победу над Фионой Ферро во втором круге турнира в Чикаго.



«Приехала ли я в Чикаго, чтобы адаптироваться к условиям перед US Open? Да, я приехала, чтобы сыграть несколько матчей. Я уже провела здесь две игры, завтра еще один значимый поединок. Здесь трудные условия из-за погоды, но я стараюсь наслаждаться борьбой и своими победами.



Как я собралась, чтобы сделать брейк в девятом гейме второго сета? Да, это мой стиль, бороться за каждое очко, это мой бойцовский дух. Иногда это расстраивает, когда не выигрываешь розыгрыши, потому что ты на каждом очке выкладываешься на 100%. Это трудно психологически, что ты должен все время показывать все, на что способен, и очень быстро двигаться. Но это мой стиль, я так играю с самого детства», – сказала Свитолина.



В 1/4 финала Элина Свитолина сыграет против Кристины Младенович.