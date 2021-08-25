Львов назначит нового тренера только на следующей неделе

Пока работать с командой будет помощник Бессмертного

  • 25.08.2021 23:31
  • 733 просмотра
  • 2 комментария
Львов назначит нового тренера только на следующей неделе
© pfclviv.com

По информации СМИ, клуб УПЛ «Львов» нового тренера вместо Анатолия Бессмертного, который подал в отставку, назовет только на следующей неделе.

К дерби с «Рухом», которое состоится 29 августа, команду будет готовить помощник Бессмертного Тарас Чопик - известный в прошлом вратарь, тренировавший в последние годы азербайджанский «Симург» и белорусский «Нафтан».

«Львов» по итогам 5 матчей УПЛ набрал лишь 2 очка.

Главным претендентом на пост тренера называют Владимира Шарана.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Аа Бб
    online
    Аа Бб, 26.08.2021 00:01
    +1
    Шева?)
    Ссылка
    zzg77
    online
    zzg77, 25.08.2021 23:57
    0
    А Маркевич????
    Ссылка
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