Львов назначит нового тренера только на следующей неделе

По информации СМИ, клуб УПЛ «Львов» нового тренера вместо Анатолия Бессмертного, который подал в отставку, назовет только на следующей неделе.
К дерби с «Рухом», которое состоится 29 августа, команду будет готовить помощник Бессмертного Тарас Чопик - известный в прошлом вратарь, тренировавший в последние годы азербайджанский «Симург» и белорусский «Нафтан».
«Львов» по итогам 5 матчей УПЛ набрал лишь 2 очка.
Главным претендентом на пост тренера называют Владимира Шарана.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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