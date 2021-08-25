Львов назначит нового тренера только на следующей неделе

По информации СМИ, клуб УПЛ «Львов» нового тренера вместо Анатолия Бессмертного, который подал в отставку, назовет только на следующей неделе.

К дерби с «Рухом», которое состоится 29 августа, команду будет готовить помощник Бессмертного Тарас Чопик - известный в прошлом вратарь, тренировавший в последние годы азербайджанский «Симург» и белорусский «Нафтан».

«Львов» по итогам 5 матчей УПЛ набрал лишь 2 очка.

Главным претендентом на пост тренера называют Владимира Шарана.