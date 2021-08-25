Анатолий БЕССМЕРТНЫЙ: «Отставка? Львову нужны изменения»

Анатолий Бессмертный рассказал о причинах своего ухода с поста главного тренера ФК «Львов»:
«Это непростое решение, однако команде нужны изменения. Могу заверить, что всегда был нацелен на результат, которого, к сожалению, не удалось достичь на старте чемпионата.
Трудно объективно оценивать собственную работу – на детальный анализ будет время позже, но уже сейчас я чувствую, что команде нужны кардинальные изменения, чтобы продолжать совершенствоваться. Хотел бы поблагодарить руководство клуба за предоставленный кредит доверия, игрокам – за характер, а болельщикам – за поддержку, – это был фантастический период».
Источник — ФК Львов
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