Анатолий БЕССМЕРТНЫЙ: «Отставка? Львову нужны изменения»

Тренер – о причинах своего ухода из «Львова»

  • 25.08.2021 17:24
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Анатолий БЕССМЕРТНЫЙ: «Отставка? Львову нужны изменения»
© ФК Львов. Анатолий Бессмертный

Анатолий Бессмертный рассказал о причинах своего ухода с поста главного тренера ФК «Львов»:

«Это непростое решение, однако команде нужны изменения. Могу заверить, что всегда был нацелен на результат, которого, к сожалению, не удалось достичь на старте чемпионата.

Трудно объективно оценивать собственную работу – на детальный анализ будет время позже, но уже сейчас я чувствую, что команде нужны кардинальные изменения, чтобы продолжать совершенствоваться. Хотел бы поблагодарить руководство клуба за предоставленный кредит доверия, игрокам – за характер, а болельщикам – за поддержку, – это был фантастический период».

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Источник — ФК Львов

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