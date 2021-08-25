Директор Оболони: «Сниматься мы не будем, но нужно обсудить Металлист»

Александр Ризниченко прокомментировал скандальную ситуацию

  • 25.08.2021 21:28
  • 1784 просмотра
  • 11 комментариев
Директор Оболони: «Сниматься мы не будем, но нужно обсудить Металлист»
© fc.obolon.ua

Директор клуба Первой лиги «Оболонь» Александр Ризниченко считает, что ПФЛ должна собраться и обсудить ситуацию вокруг «Металлиста».

Ранее клуб «Альянс», а теперь «Оболонь» крайне недовольны судейством в матчах с участием харьковской команды.

«Такое ощущение, что о нас вытерли ноги. То, что происходило на поле с первых минут, то было понятно, какой будет результат. Хочу, чтобы ПФЛ собрала Совет лиг по поводу этого вопроса».

«Оболонь» однозначно сниматься не будет с чемпионата, пугать мы никого не собираемся этим, но будем бороться теми законными методами, которые у нас есть», - сказал Ризниченко.

Киевская команда в матче Первой лиги уступила «Металлисту» 0:3.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(11 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Евгений Семыкин
    online
    Евгений Семыкин, 25.08.2021 21:48
    0
    dudigo78, 25.08.2021 21:44
    А хтось ще не вірить, що вони колись купували матч з Карпатами? І це при тому, що дійсно сильніші, але як то кажуть, перестраховуються. Видно просто легкі гроші в Ярославського, тому і не шкода, або знає, що скоро повернеться ще й з наваром
    Как раз с Карпатами вообще верится 😀 разве есть более продажный менеджмент в чемпионате? Одни деляги. Ну, собственно , история все расставляет по своим местам …
    Ссылка
    dudigo78
    online
    dudigo78, 25.08.2021 21:44
    +1
    А хтось ще не вірить, що вони колись купували матч з Карпатами? І це при тому, що дійсно сильніші, але як то кажуть, перестраховуються. Видно просто легкі гроші в Ярославського, тому і не шкода, або знає, що скоро повернеться ще й з наваром
    Ссылка
    rus
    online
    rus, 25.08.2021 21:44
    -1
    dadaali177188, 25.08.2021 21:41
    видно обосраных ботов не вооружённым взглядом))) а это Метал только начинает))
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
    Евгений Семыкин, 25.08.2021 21:43
    -1
    Не, все понятно. Судьи и так далее. Пенали, красные , ок , понятно. А почему Оболонь не забила? А почему играет так колхозно? И тут Ярославский ? 😂
    Ну было бы 3-2 хотя бы, и не поставленный пенальти. Или красная не по делу и после этого пропущенный гол.
    А так - оттерпели и теперь возмущаются … ниочем
    Ссылка
    dadaali177188
    online
    dadaali177188, 25.08.2021 21:41
    -1
    видно обосраных ботов не вооружённым взглядом))) а это Метал только начинает))
    Ссылка
    aleks19826
    online
    aleks19826, 25.08.2021 21:40
    -1
    Все, кто нормально играет тянут судейки. Так же Вересу в прошлом году пеналей надавали в каждой игре по самое не хочу. Так же будет в играх с як зеленський и ФК ярославский
    Ссылка
    FC Liverpool Best!
    online
    FC Liverpool Best!, 25.08.2021 21:40
    +2
    МКГ - воно і в африці МКГ. Навчений повзати - літати не може. Иак і МКГ, навчене купляти і грати чесно не хоче..
    Ссылка
    rus
    online
    rus, 25.08.2021 21:38
    -3
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
    mayakovskiy1, 25.08.2021 21:36
    0
    Убогое МКГ. Ничему история с Карпатами их не научила
    Ссылка
    Андрей Гинов
    Андрей Гинов, 25.08.2021 21:36
    +1
    Из-за такого беспредела не видать нам сильного чемпионата. Какой инвестор будет вкладывать в футбол наш деньги если любой вор ярославский такое творит!?
    Ссылка
    Виктор Салов
    online
    Виктор Салов, 25.08.2021 21:32
    +4
    поддерживаю, но там кровь из носу делаю новый "великий" клуб и денег не жалеют ни на судей ни на "объективность" ПФЛ
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности