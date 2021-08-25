Директор Оболони: «Сниматься мы не будем, но нужно обсудить Металлист»

Директор клуба Первой лиги «Оболонь» Александр Ризниченко считает, что ПФЛ должна собраться и обсудить ситуацию вокруг «Металлиста».

Ранее клуб «Альянс», а теперь «Оболонь» крайне недовольны судейством в матчах с участием харьковской команды.

«Такое ощущение, что о нас вытерли ноги. То, что происходило на поле с первых минут, то было понятно, какой будет результат. Хочу, чтобы ПФЛ собрала Совет лиг по поводу этого вопроса».

«Оболонь» однозначно сниматься не будет с чемпионата, пугать мы никого не собираемся этим, но будем бороться теми законными методами, которые у нас есть», - сказал Ризниченко.

Киевская команда в матче Первой лиги уступила «Металлисту» 0:3.