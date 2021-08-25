ВЕРНИДУБ: «Заря играла лучше Рапида. Матч должен все расставить на места»

Защитник оценил шансы команды

  • 25.08.2021 21:11
  • 1032 просмотра
  • 2 комментария
ВЕРНИДУБ: «Заря играла лучше Рапида. Матч должен все расставить на места»
© zarya-lugansk.com

Защитник «Зари» Виталий Вернидуб оценил шансы команды в ответном матче плей-офф Лиги Европы против венского «Рапида» после поражения на выезде 0:3.

- Команда серьёзно готовится к завтрашнему поединку. Мы все понимаем, что в прошлый четверг нам абсолютно не везло. Мы доминировали, играли лучше нашего соперника, но это нам не помогло. Завтрашний день должен расставить все точки над «И». Есть мотивация и мы готовы исправить ситуацию.

- Сейчас у вас есть большое желание выйти на поле и показать позитивный результат, ведь не зря болельщики команду называют «мужики». Какое настроение внутри команды?
- Все игроки, которые сейчас находятся в команде, славятся характером. А завтрашняя игра продиктована таким образом, что мы будем должны включить все внутренние резервы и быть на поле не просто «мужиками», а «львами», и доказать, что прошедшая игра была лишь плохим стечением обстоятельств. К счастью с нами будут наши болельщики, которые помогут добиться позитивного результата.

- Какая атмосфера сейчас в команде после победного матча над «Мариуполем»?
- Мы довольны, что взяли 3 очка и с позитивным настроем переключились на подготовку к завтрашнему матчу. То, что мы допустили ряд ошибок и пропустили 3 гола – это немного расстраивает, но сейчас все наши силы направлены на завтрашний поединок, надеюсь, добьёмся положительного результата. Настроение боевое и все готовы к матчу.

- Александр Гладкий после игры с «Мариуполем» дал достаточно жёсткий комментарий в сторону игроков, которые провели последние 20 минут на поле. Как команда отреагировала на такие его слова?
- Мы этот момент не разбирали, так что лучше этот вопрос задать ему конкретно. Сейчас мы не углубляемся в моменты как, кто сыграл в воскресенье, сейчас нам важна завтрашняя игра и подготовка к ней. Мы выйдем единым коллективом, сегодня лишь решается: кто выйдет с первых минут, а кто усилит позже игру. Каждый вышедший игрок на поле выложится на максимум.

- Насколько для вас важно завтра присутствие болельщиков и станут ли они вам 12 игроком?
- Безусловно, их поддержка нам будет необходима. Надеемся, что завтра вся Украина будет вместе с нами, от Луганска и до Ужгорода, будет поддерживать нашу команду. Ведь нам предстоит бороться за честь страны.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Заря

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Davidson
    online
    Davidson, 25.08.2021 21:20
    +2
    Удачи Заре!
    Ссылка
    hanter83
    online
    hanter83, 25.08.2021 21:14
    +1
    ...я уходил со стадиона и видел все на табло.(БОЛЕЛЬЩЕЦКАЯ МУДРОСТЬ) а кто как играл я через 10лет и не вспомню!!!!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности