УЕФА заставил Уэльс играть против Беларуси в России

Сборная Уэльса матч отбора ЧМ-2022 против Беларуси будет вынуждена играть в российской Казани.
Из-за санкций команды из ЕС и Великобритании не могут лететь в Беларусь, поэтому УЕФА назначил проведение игры в России.
Тренер сборной Уэльса Роберт Пэйдж не очень доволен, так как придется лететь на 4 тысячи километров дальше.
«С точки зрения логистики и финансов - это ужасно. Но так решил УЕФА. Мы пытались опротестовать, но нас сразу же зарубили с этой инициативой», - сказал Пейдж.
Уэльс и Беларусь имеют по 3 очка.
Источник — BBC
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Но кому то захотелось в Казань......
Но кому то захотелось в Казань......
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