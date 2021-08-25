УЕФА заставил Уэльс играть против Беларуси в России

Команды сыграют в Казани

  • 25.08.2021 20:27
  • 3477 просмотров
  • 13 комментариев
УЕФА заставил Уэльс играть против Беларуси в России
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Уэльса матч отбора ЧМ-2022 против Беларуси будет вынуждена играть в российской Казани.

Из-за санкций команды из ЕС и Великобритании не могут лететь в Беларусь, поэтому УЕФА назначил проведение игры в России.

Тренер сборной Уэльса Роберт Пэйдж не очень доволен, так как придется лететь на 4 тысячи километров дальше.

«С точки зрения логистики и финансов - это ужасно. Но так решил УЕФА. Мы пытались опротестовать, но нас сразу же зарубили с этой инициативой», - сказал Пейдж.

Уэльс и Беларусь имеют по 3 очка.

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Источник — BBC

(19 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    dd dent
    online
    dd dent, 25.08.2021 21:41
    0
    Павел СН, 25.08.2021 20:37
    а чому не в Укра!н!,наприклад?рашкостан-це "спонсор" лукашенка,це в!домо. То яка р!зниця?Ф..ин УЕФА
    $
    Ссылка
    Виктор Петренко
    Виктор Петренко, 25.08.2021 21:26
    0
    Тобто в терористичній країні-вбивці Путінській Пєдєрації можна проводити поєдинки. А в мирній Білорусі, яка не нападала на жодну країну, ні. Логіка просто не витримує критики. Де..ли бл.ь
    Ссылка
    ass36
    online
    ass36, 25.08.2021 21:21
    -1
    Лучше уж во Владивостоке играть уж если на то пошло санкции репрессии чтоб было все понятно.
    Ссылка
    Gateway_enemy
    online
    Gateway_enemy, 25.08.2021 21:02
    +3
    пфф... ну, і якого х** пертись НА болота, де насьогодні залісся у трійці найзаразніших ковідом країн планети? Невже, не можна було в сусідній Литві цей матч провести, якщо цим питанням керує УЄФА, а не самопроголошений самозванець з могильовщини?
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
    Михаил Степанов, 25.08.2021 21:01
    +4
    вот же проститутки газпромовские!
    Ссылка
    avk2307
    online
    avk2307, 25.08.2021 20:57
    +1
    Ostap1948, 25.08.2021 20:53
    И кому?
    Я не в курсе. Может федерация белорусская решает, может УЕФА.
    Ссылка
    Ostap1948
    online
    Ostap1948, 25.08.2021 20:53
    -1
    avk2307, 25.08.2021 20:51
    В Калининграде есть и в Питере есть,даже Нижний Новгород поближе....
    Но кому то захотелось в Казань......
    И кому?
    Ссылка
    avk2307
    online
    avk2307, 25.08.2021 20:51
    +3
    Ostap1948, 25.08.2021 20:49
    А что, в Калининграде нет стадиона и аэропорта? Или они отказались помочь беларуссам?
    В Калининграде есть и в Питере есть,даже Нижний Новгород поближе....
    Но кому то захотелось в Казань......
    Ссылка
    Владимир Пидвирный
    online
    Владимир Пидвирный, 25.08.2021 20:50
    0
    Lesovij7, 25.08.2021 20:44
    Братья давайте лучше к нам, поддержим как своих, встретим с хлебом и солью
    а які це брати?
    Ссылка
    avk2307
    online
    avk2307, 25.08.2021 20:50
    +2
    Лучше б во Львов. И Уэльс бы обрадовался и белорусы.
    Ссылка
    Ostap1948
    online
    Ostap1948, 25.08.2021 20:49
    -1
    А что, в Калининграде нет стадиона и аэропорта? Или они отказались помочь беларуссам?
    Ссылка
    Lesovij7
    online
    Lesovij7, 25.08.2021 20:44
    -1
    Братья давайте лучше к нам, поддержим как своих, встретим с хлебом и солью
    Ссылка
    Павел СН
    Павел СН, 25.08.2021 20:37
    +7
    а чому не в Укра!н!,наприклад?рашкостан-це "спонсор" лукашенка,це в!домо. То яка р!зниця?Ф..ин УЕФА
    Ссылка
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