УЕФА заставил Уэльс играть против Беларуси в России

Сборная Уэльса матч отбора ЧМ-2022 против Беларуси будет вынуждена играть в российской Казани.

Из-за санкций команды из ЕС и Великобритании не могут лететь в Беларусь, поэтому УЕФА назначил проведение игры в России.

Тренер сборной Уэльса Роберт Пэйдж не очень доволен, так как придется лететь на 4 тысячи километров дальше.

«С точки зрения логистики и финансов - это ужасно. Но так решил УЕФА. Мы пытались опротестовать, но нас сразу же зарубили с этой инициативой», - сказал Пейдж.

Уэльс и Беларусь имеют по 3 очка.