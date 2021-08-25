ФОТО. Заря провела тренировку перед ответным матчем с Рапидом

В среду луганская «Заря» провела предматчевую тренировку накануне ответной встречи раунда плей-офф Лиги Европы с венским «Рапидом» (первый матч 0:3).
Матч «Заря» – «Рапид» состоится в четверг, начало в 19:30 по Киеву.
«Заря» - «Рапид». Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
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Источник — ФК Заря
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