ФОТО. Заря провела тренировку перед ответным матчем с Рапидом

В четверг луганчане попробуют совершить подвиг

  • 25.08.2021 20:32
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  • 1 комментарий
ФОТО. Заря провела тренировку перед ответным матчем с Рапидом
© ФК Заря Луганск

В среду луганская «Заря» провела предматчевую тренировку накануне ответной встречи раунда плей-офф Лиги Европы с венским «Рапидом» (первый матч 0:3).
 
Матч «Заря» – «Рапид» состоится в четверг, начало в 19:30 по Киеву. 

«Заря» - «Рапид». Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы

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Источник — ФК Заря

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Lesovij7
    online
    Lesovij7, 25.08.2021 20:42
    0
    А смысл...
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