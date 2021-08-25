Шахтер – Монако. Аудиотрансляция матча плей-офф группового раунда ЛЧ

Предлагаем вашему вниманию аудиотрансляцию поединка в Харькове

  • 25.08.2021 22:23
  • 4193 просмотра
  • 6 комментариев
Шахтер – Монако. Аудиотрансляция матча плей-офф группового раунда ЛЧ
© ФК Шахтер

В среду, 25 августа, донецкий «Шахтер» встречается с «Монако» в ответном матче плей-офф группового раунда Лиги чемпионов. Поединок проходит в Харькове на ОСК «Металлист».

Первый матч, который состоялся неделю назад, завершился в пользу команды Роберто Де Дзерби (1:0).

Предлагаем вашему вниманию аудионтрансляцию встречи из Харькова.

Комментатор матча «Шахтер» – «Монако» – Игорь Заржицкий.

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Источник — Sport.ua

(15 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    kadaad .
    kadaad ., 25.08.2021 23:17
    0
    alvesh, 25.08.2021 22:32
    Это альтернативная трансляция. Есть на мегого - смотрите
    пошло в жопу мегого!!!
    Ссылка
    Ігор Куценко
    online
    Ігор Куценко, 25.08.2021 22:59
    -1
    барижне мегого захопило Український футбол?
    Чекав матчу. - ШОК!
    ... поточний рахунок 0:2 - рахунок на користь бариг.
    Йдіть ви на ЙЙ Південь зі своєю радіа трансляцією .
    Приймач - Детектрний?
    ****и ***дь
    Ссылка
    Роман Бычков
    online
    Роман Бычков, 25.08.2021 22:56
    0
    смотрите российское ТВ, там бесплатно показывают футбол, не то что наши жлобы.
    Ссылка
    Orbitgr
    Orbitgr, 25.08.2021 22:37
    0
    Радіо Шахтар? Давно не слухав футбол по радіо, десь з 80-х. Але те, що не має тв-трансляції ЛЧ в Україні - то нонсенс...
    Скільки глядачів на матчі?
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    alvesh
    online
    alvesh, 25.08.2021 22:32
    +1
    Вячеслав Круссер, 25.08.2021 22:31
    21 век а трансляция по радио!
    Это альтернативная трансляция. Есть на мегого - смотрите
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
    Вячеслав Круссер, 25.08.2021 22:31
    +2
    21 век а трансляция по радио!
    Ссылка
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