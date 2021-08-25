Шахтер – Монако. Аудиотрансляция матча плей-офф группового раунда ЛЧ

В среду, 25 августа, донецкий «Шахтер» встречается с «Монако» в ответном матче плей-офф группового раунда Лиги чемпионов. Поединок проходит в Харькове на ОСК «Металлист».
Первый матч, который состоялся неделю назад, завершился в пользу команды Роберто Де Дзерби (1:0).
Предлагаем вашему вниманию аудионтрансляцию встречи из Харькова.
Комментатор матча «Шахтер» – «Монако» – Игорь Заржицкий.
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Источник — Sport.ua
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Чекав матчу. - ШОК!
... поточний рахунок 0:2 - рахунок на користь бариг.
Йдіть ви на ЙЙ Південь зі своєю радіа трансляцією .
Приймач - Детектрний?
****и ***дь
Скільки глядачів на матчі?
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