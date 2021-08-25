Металлист ответил на открытое письмо Оболони

Евгений Красников раскритиковал поведение киевского клуба

  • 25.08.2021 18:36
  • 8602 просмотра
  • 92 комментария
Металлист ответил на открытое письмо Оболони
© ФК Металл Харьков. Евгений Красников

Вице-президент «Металлиста» Евгений Красников на официальной странице клуба в Инстаграме прокомментировал открытое письмо «Оболони», в котором киевский клуб выразил недовольство работой судей в матче пятого тура Первой лиги (победа «Металлиста» 3:0):

«С начала чемпионата наши соперники, а именно «Альянс» и «Оболонь», публично пытаются опорочить честное имя футбольного клуба «Металлист».

Я обращаюсь к руководству УАФ и ПФЛ не оставлять данные слова без внимания.

После нашей игры с «Альянсом» клуб из Липовой Долины сделал массу заявлений о предвзятом судействе, о том, что они снимаются с чемпионата, высказались о каком-то изнасиловании.

Сегодня еще один клуб пожаловался на изнасилование. Действия арбитра матча «Альянс» – «Металлист» были признаны на 100% верными, а голословные обвинения и попытки шантажа остались без внимания. Сегодня такую же позицию, как «Альянс», занимает «Оболонь».

Обращаюсь к вам (УАФ и ПФЛ – прим.) с просьбой жестко пресечь попытки дискредитации «Металлиста». Руководству же футбольных клубов «Оболонь» и «Альянс» рекомендую воспринимать заслуженные поражения с достоинством, а не сваливать на судей, изнасилование и т.д.».

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Источник — Instagram

(28 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    VK-Sport
    online
    VK-Sport, 25.08.2021 20:13
    0
    Фотка такая ниче, чел будто на унитаз присел. Символично, ложил он на всех.
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    Сергій Кулиняк
    Сергій Кулиняк, 25.08.2021 20:13
    0
    скажу так
    что нужно что бы Металист вернулся в упл и делал конкуренцию грандам Динамо или Шахтёру
    у Металиста будет стабильность в финансовой системе что позволит хорошо выглядеть и в Европе и в чемпионате Упл
    у нас очень много клубов которые цепляются за выживание и это я о клубах упл сейчас Заря, Десна , Мариуполь , Львов
    поэтому нужно рассуждать здраво
    Игру с Оболонью не видел ну смотрел игру с Липовой долиной когда счёт был 0 0 Липовый долина осталась в 10 и получила возможность забить гол с 11 метров ну не сделала этого !!!
    трудно обсуждать судью матча каждый из вас не знает регламент Упл как и я !
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    Wot_blitzoman Ничволодов В.О.
    Wot_blitzoman Ничволодов В.О., 25.08.2021 20:13
    0
    MasterSith_2013, 25.08.2021 19:47
    якщо розглядати момент з пенальті на 1 хв. матчу його там небуло тому що Жо під тиском захисника сам втратив мяч а дальше уже свідомо чи ні почав бадати потягнувши за собою за хисника на такій швидкості все сталось за інерцією пенальті небуло хто невірить поставте повтор на швидкість 0.25 і обяктивно оцініть момент там все видно як відбулось таке як вар потрібно ввести і в першу лігу щоб небуло такого позорища як судді 1 ліги. Дальш момент з вилученням ну це просто цирк а головний клон це суддя момент коли у нападника мяч і він обводить захисника той його збива граючи навіть не в мяч а в ногу нападники то це порушення правил і на користь Оболоні і це пенальті а нежовта нападнику бо його збили а не просто він упаб без контакту. Мені здається що такий Металіст наврядчи заслужив на початку сезону ці очки із матчу в матч дивні рішення суддів на користь металу ті хто любить Металіст ви настільки його любити що готові закривати очі на таке позорище бо інакше неназвеш. Можливо ця команда і заграє в красивий футбол но видно по усьому що вони поки нездатні нінащо без допомоги судді і жаль що керівництво вирішило не своїми силами а силою інших вивести команду в УПЛ. Якшо чесно мені раніше подобався металіст за те що вони в свій час стали 4 силою в чемпіонаті і змогли показати хорошу гру та навязати боротьбу за титул Шахтарю, Динамо та Дніпру але за оце встидно уболівати навіть на Євро-арені хоч це і Українська команда! Мені зараз звичайто вболівальники металіста мінусів напіхають але це правда яка є деколи вона гірка.
    Первый момент чистейший пенальти даже с Варом о чем вообще речь.Второй -по игре ,казалось,что чистейший пенальти,а вот на повторе сзади красивейший нырок.И судья был рядом и видел это.Так что ваши доводы необоснованны.И если к моменту с удалением можно ещё как отметь претензии(всё-таки очень спорный момент если не видеть повтор)то какие вопрос в пенальти на Жо
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    Vasylenko_Kyiv-mole_from-sport.ua
    Vasylenko_Kyiv-mole_from-sport.ua, 25.08.2021 20:09
    +1
    Наконец-то модераторы сработали и забанили коллаборанта, мечтающего о хрн, тот который с ником рус. Так бы и всегда, коллаборанты караются законом, кстати.
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    Aleks04
    online
    Aleks04, 25.08.2021 20:06
    0
    samird, 25.08.2021 20:02
    Я еще наверное месяц назад обращал внимание модераторов на этого хариуса. Человек с сепарским ником (тут ещё один такой давно трется с ником РУС и эмблемой металлиста - возможно одно лицо) и аватаркой с гербом харьковской губернии российской империи пишет свои сепарские опусы. И до сих пор не в бане. Давно пора отправить, а нору залить бетоном. В Харькове давно пора начать спецоперацию СБУ (еще в 2014 надо было стартовать) - выявлять это отребье, скармливать им паспорта и вывозить в мешках в Белгород. Пусть там сидят на спортсру х...лы и малоросы.
    Хорьков - третий по ватности город в Украине, после Донецка и Луганска
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    samird
    online
    samird, 25.08.2021 20:02
    +5
    Kha_Rus, 25.08.2021 19:32
    че подгорает от правды ? у Вас ни хрена нет , газ, нефть, заводы, фабрики, гоки и тд деньги зарабатывают Харьков, Днепр, Одесса, Запорожье а вы все это изымаете и содержите дырявых у вас же нихрена нет . В Днепре должен быть клуб , Запорожье, Херсон, Николаев , Одесса надо возродить но как если все изымается в том числе и на содержание дырявых и так 30 лет. А сейчас пришло время когда наш Харьковский Металлист поставит дырявых в стойло я уверен у нас в Харькове надуться на это серьезные ресурсы ещё бой и Шахтеру дадим. Кстати вот Шахту я уважаю это на Украине сегодня единственный клуб вызывающий у меня уважение. Второй клуб это Днепр это был достойный соперник , а дырявые привыкли подковерно играть, тьфу
    Я еще наверное месяц назад обращал внимание модераторов на этого хариуса. Человек с сепарским ником (тут ещё один такой давно трется с ником РУС и эмблемой металлиста - возможно одно лицо) и аватаркой с гербом харьковской губернии российской империи пишет свои сепарские опусы. И до сих пор не в бане. Давно пора отправить, а нору залить бетоном. В Харькове давно пора начать спецоперацию СБУ (еще в 2014 надо было стартовать) - выявлять это отребье, скармливать им паспорта и вывозить в мешках в Белгород. Пусть там сидят на спортсру х...лы и малоросы.
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
    ALKOSruLKA, 25.08.2021 20:01
    +2
    чесне ім'я футбольного клубу «Металіст»... далі можна не читати.... напевно, через це саме чесне імя вас відсторонювали від єврокубків....
    Ссылка
    Иван Верещагин
    Иван Верещагин, 25.08.2021 19:55
    -2
    Тогда по игре с оболонью... зачем игрок оболони полез рогами на арбитра-заслуженная первая желтая... зачем тот же козерог делает симуляцию в штрафной, надеясь на пенальти, имея в активе желтую... - заслуженная вторая желтая, она же красная... кто ему доктор?... пеняйте на себя, панове пивовары!... лучше играйте в футбол!...
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    Face Control
    Face Control, 25.08.2021 19:55
    -1
    googlle, 25.08.2021 19:54
    А чому жодної згадки про Шахтар? Тобто харків'яни визнають, що Шахтар завжди був кращім за Металіст і завжди буде?
    Так это логично, что Шахтёр выше во всём)
    Ссылка
    googlle
    online
    googlle, 25.08.2021 19:54
    +5
    А чому жодної згадки про Шахтар? Тобто харків'яни визнають, що Шахтар завжди був кращім за Металіст і завжди буде?
    Ссылка
    gajvir
    online
    gajvir, 25.08.2021 19:54
    +2
    Boss, 25.08.2021 19:49
    Или болей за Колос, Альянс, Ворсклу, Зорю, Оболонь и тд. Короче за колхоз который тебе так нравится.
    Там в Европе насилуют эти колхоз-клубов похлеще
    Все зрозуміло)), вболівальники Металіста , на жаль, на рівні суддівства)))
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    Boss
    online
    Boss, 25.08.2021 19:49
    -1
    gajvir, 25.08.2021 19:44
    Не розумію вболівальників Металіста - Вам подобаються перемоги з " душком" ???? Як це потім аукнеться при нормальному суддівстві ??? Для чого це клубові , який на голову вищий за інших в першій лізі ???
    Или болей за Колос, Альянс, Ворсклу, Зорю, Оболонь и тд. Короче за колхоз который тебе так нравится.
    Там в Европе насилуют эти колхоз-клубов похлеще
    Ссылка
    Kha_Rus
    online
    Kha_Rus, 25.08.2021 19:48
    -2
    Комментарий свернут. Показать
    pancratev, 25.08.2021 19:43
    Тхори вонючие от вас уже вся 1 лига воняет. Воно(ярославский) у вас неадекватное купил игру с Оболонью и как дурачек в вип ложе скачет на каждый забитий гол тхорями. Ватний Харьков и такой-же МКГ.
    Тьфу на тебя, иди душ прими и не воняй и желательно с мылом.
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    MasterSith_2013
    online
    MasterSith_2013, 25.08.2021 19:47
    +3
    якщо розглядати момент з пенальті на 1 хв. матчу його там небуло тому що Жо під тиском захисника сам втратив мяч а дальше уже свідомо чи ні почав бадати потягнувши за собою за хисника на такій швидкості все сталось за інерцією пенальті небуло хто невірить поставте повтор на швидкість 0.25 і обяктивно оцініть момент там все видно як відбулось таке як вар потрібно ввести і в першу лігу щоб небуло такого позорища як судді 1 ліги. Дальш момент з вилученням ну це просто цирк а головний клон це суддя момент коли у нападника мяч і він обводить захисника той його збива граючи навіть не в мяч а в ногу нападники то це порушення правил і на користь Оболоні і це пенальті а нежовта нападнику бо його збили а не просто він упаб без контакту. Мені здається що такий Металіст наврядчи заслужив на початку сезону ці очки із матчу в матч дивні рішення суддів на користь металу ті хто любить Металіст ви настільки його любити що готові закривати очі на таке позорище бо інакше неназвеш. Можливо ця команда і заграє в красивий футбол но видно по усьому що вони поки нездатні нінащо без допомоги судді і жаль що керівництво вирішило не своїми силами а силою інших вивести команду в УПЛ. Якшо чесно мені раніше подобався металіст за те що вони в свій час стали 4 силою в чемпіонаті і змогли показати хорошу гру та навязати боротьбу за титул Шахтарю, Динамо та Дніпру але за оце встидно уболівати навіть на Євро-арені хоч це і Українська команда! Мені зараз звичайто вболівальники металіста мінусів напіхають але це правда яка є деколи вона гірка.
    Ссылка
    Boss
    online
    Boss, 25.08.2021 19:47
    -3
    gajvir, 25.08.2021 19:44
    Не розумію вболівальників Металіста - Вам подобаються перемоги з " душком" ???? Як це потім аукнеться при нормальному суддівстві ??? Для чого це клубові , який на голову вищий за інших в першій лізі ???
    АК и я о том же, Металлисту помощь не нужна, это спецом делается Дырявыми чтоб потом скомпрометировать, так сказать козыри (шубы) из рукова достать
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    Face Control
    Face Control, 25.08.2021 19:47
    -5
    Ждём Металлист в УПЛ всем миром.
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    Boss
    online
    Boss, 25.08.2021 19:46
    +1
    На днях статью читал и по ТСН говорили, что под Ивано-Франковск ом накрыли ботоферму, изъяли сим карт около 10 тыс, там боты за Рашку на форумах топили.
    Так вот, я считаю что все кто следит на ветке Металлиста, это боты проплаченные.
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    Kha_Rus
    online
    Kha_Rus, 25.08.2021 19:45
    -4
    Комментарий свернут. Показать
    Boss, 25.08.2021 19:42
    Ну вот подумайте хоть немного дырявыми головами, зачем Металлисту подкупать судьев?
    Чтоб потом что то всплыло и отстранили от еврокубков?
    Бред.
    Металлист самодостаточный ФК, который и так в состоянии насиловать весь пердив.
    А то что завидно остальным, понимаю.
    Команда топ, завидуйте молча
    Да у дырявых уже подгорает, усатый явно замешен в этой активности.
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    gajvir
    online
    gajvir, 25.08.2021 19:44
    +2
    Не розумію вболівальників Металіста - Вам подобаються перемоги з " душком" ???? Як це потім аукнеться при нормальному суддівстві ??? Для чого це клубові , який на голову вищий за інших в першій лізі ???
    Ссылка
    googlle
    online
    googlle, 25.08.2021 19:43
    +4
    Boss, 25.08.2021 19:39
    Альянс уже опозорился на всю Ивановскую (Харьковчане поймут)
    Теперь ещё и Оболонь опозорилась.
    Видимо очко уже жим жим у Дырявых, так ботоферму подключили.
    Підкажіть, а до чого тут Динамо? Вони навіть в різних лігах грають і в новина жодного відношення не має до Динамо (крім Краснікова, який там працював).
    І Динамо - чемпіон Прем'єр ліги, а Металіст щойно виліз з Другої ліги. Чому Динамо має боятися?
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