Металлист ответил на открытое письмо Оболони

Вице-президент «Металлиста» Евгений Красников на официальной странице клуба в Инстаграме прокомментировал открытое письмо «Оболони», в котором киевский клуб выразил недовольство работой судей в матче пятого тура Первой лиги (победа «Металлиста» 3:0):

«С начала чемпионата наши соперники, а именно «Альянс» и «Оболонь», публично пытаются опорочить честное имя футбольного клуба «Металлист».

Я обращаюсь к руководству УАФ и ПФЛ не оставлять данные слова без внимания.

После нашей игры с «Альянсом» клуб из Липовой Долины сделал массу заявлений о предвзятом судействе, о том, что они снимаются с чемпионата, высказались о каком-то изнасиловании.

Сегодня еще один клуб пожаловался на изнасилование. Действия арбитра матча «Альянс» – «Металлист» были признаны на 100% верными, а голословные обвинения и попытки шантажа остались без внимания. Сегодня такую же позицию, как «Альянс», занимает «Оболонь».

Обращаюсь к вам (УАФ и ПФЛ – прим.) с просьбой жестко пресечь попытки дискредитации «Металлиста». Руководству же футбольных клубов «Оболонь» и «Альянс» рекомендую воспринимать заслуженные поражения с достоинством, а не сваливать на судей, изнасилование и т.д.».