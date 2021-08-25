Металлист ответил на открытое письмо Оболони

Вице-президент «Металлиста» Евгений Красников на официальной странице клуба в Инстаграме прокомментировал открытое письмо «Оболони», в котором киевский клуб выразил недовольство работой судей в матче пятого тура Первой лиги (победа «Металлиста» 3:0):
«С начала чемпионата наши соперники, а именно «Альянс» и «Оболонь», публично пытаются опорочить честное имя футбольного клуба «Металлист».
Я обращаюсь к руководству УАФ и ПФЛ не оставлять данные слова без внимания.
После нашей игры с «Альянсом» клуб из Липовой Долины сделал массу заявлений о предвзятом судействе, о том, что они снимаются с чемпионата, высказались о каком-то изнасиловании.
Сегодня еще один клуб пожаловался на изнасилование. Действия арбитра матча «Альянс» – «Металлист» были признаны на 100% верными, а голословные обвинения и попытки шантажа остались без внимания. Сегодня такую же позицию, как «Альянс», занимает «Оболонь».
Обращаюсь к вам (УАФ и ПФЛ – прим.) с просьбой жестко пресечь попытки дискредитации «Металлиста». Руководству же футбольных клубов «Оболонь» и «Альянс» рекомендую воспринимать заслуженные поражения с достоинством, а не сваливать на судей, изнасилование и т.д.».
Источник — Instagram
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что нужно что бы Металист вернулся в упл и делал конкуренцию грандам Динамо или Шахтёру
у Металиста будет стабильность в финансовой системе что позволит хорошо выглядеть и в Европе и в чемпионате Упл
у нас очень много клубов которые цепляются за выживание и это я о клубах упл сейчас Заря, Десна , Мариуполь , Львов
поэтому нужно рассуждать здраво
Игру с Оболонью не видел ну смотрел игру с Липовой долиной когда счёт был 0 0 Липовый долина осталась в 10 и получила возможность забить гол с 11 метров ну не сделала этого !!!
трудно обсуждать судью матча каждый из вас не знает регламент Упл как и я !
Там в Европе насилуют эти колхоз-клубов похлеще
Там в Европе насилуют эти колхоз-клубов похлеще
Так вот, я считаю что все кто следит на ветке Металлиста, это боты проплаченные.
Чтоб потом что то всплыло и отстранили от еврокубков?
Бред.
Металлист самодостаточный ФК, который и так в состоянии насиловать весь пердив.
А то что завидно остальным, понимаю.
Команда топ, завидуйте молча
Теперь ещё и Оболонь опозорилась.
Видимо очко уже жим жим у Дырявых, так ботоферму подключили.
І Динамо - чемпіон Прем'єр ліги, а Металіст щойно виліз з Другої ліги. Чому Динамо має боятися?
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