Хавбек Львова недоволен тем, как клуб объявил об отставке Бессмертного

Сегодня ФК «Львов» официально сообщил об отставке главного тренера команды Анатолия Бессмертного.
В комментариях под сообщением в Инстаграме полузащитник «Львова» Алексей Довгий возмутился тем, что об уходе главного тренера сначала не сообщили команде:
«Команда еще не знает об этой новости, а вы уже публикуете. Так не должно быть. В первую очередь такие новости должны сообщаться в коллективе», - написал Довгий.
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Источник — Instagram
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Занадто безцеремонно і як бари, не можна ніяким "президентам", блін, вести себе з футболістами!
Ви абсолютно праві, але звертаєтесь не за адресою.
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