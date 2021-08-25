Хавбек Львова недоволен тем, как клуб объявил об отставке Бессмертного

Сегодня ФК «Львов» официально сообщил об отставке главного тренера команды Анатолия Бессмертного.

В комментариях под сообщением в Инстаграме полузащитник «Львова» Алексей Довгий возмутился тем, что об уходе главного тренера сначала не сообщили команде:

«Команда еще не знает об этой новости, а вы уже публикуете. Так не должно быть. В первую очередь такие новости должны сообщаться в коллективе», - написал Довгий.