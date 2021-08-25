Хавбек Львова недоволен тем, как клуб объявил об отставке Бессмертного

Алексей Довгий считает, что сначала об этом должны были сообщить команде

  • 25.08.2021 18:11
  • 960 просмотров
  • 2 комментария
Хавбек Львова недоволен тем, как клуб объявил об отставке Бессмертного
© Instagram. Алексей Довгий

Сегодня ФК «Львов» официально сообщил об отставке главного тренера команды Анатолия Бессмертного.

В комментариях под сообщением в Инстаграме полузащитник «Львова» Алексей Довгий возмутился тем, что об уходе главного тренера сначала не сообщили команде:

«Команда еще не знает об этой новости, а вы уже публикуете. Так не должно быть. В первую очередь такие новости должны сообщаться в коллективе», - написал Довгий.

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Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    aleks19826
    online
    aleks19826, 25.08.2021 18:29
    0
    По ходу другий на вихід. Копито незгодних раніше в асфальт закатував, а зараз розірвуть з хлопцем контракт і досвідос
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    Михаил Петрович Бильдер
    online
    Михаил Петрович Бильдер, 25.08.2021 18:20
    +1
    Олексій! Про будь-які зміни в керівництві команди, хУзяева повинні в першу чергу повідомляти команді, а іноді і радитися з командою.
    Занадто безцеремонно і як бари, не можна ніяким "президентам", блін, вести себе з футболістами!

    Ви абсолютно праві, але звертаєтесь не за адресою.
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